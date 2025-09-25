Coinbase, Sony e Samsung apoiam startup de cripto em captação de US$ 14,6 milhões

(Reprodução/Reprodução)
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09h30.
A startup de infraestrutura de stablecoins Bastion arrecadou US$ 14,6 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Coinbase Ventures, disse a empresa na quarta-feira, 24.
Segundo o anúncio de quarta-feira, 24, a rodada também contou com a participação da gigante japonesa de tecnologia Sony, da subsidiária de investimentos da fabricante sul-coreana de celulares Samsung, do braço cripto da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz e da gestora de capital de risco cripto Hashed.
A Bastion está desenvolvendo uma plataforma que permite que empresas emitam stablecoins sem a necessidade de obter suas próprias licenças ou construir infraestrutura personalizada.
A startup já levantou cerca de US$ 40 milhões. A Bastion concluiu uma rodada de US$ 25 milhões liderada pela Andreessen Horowitz em setembro de 2023. Na época, a empresa afirmou que vinha “construindo em modo stealth” por meses antes da captação.
A Bastion é uma empresa criada especificamente para emitir stablecoins para terceiros, em vez de desenvolvê-las para uso próprio. Ainda assim, a empresa oferece mais do que apenas emissão de stablecoins.
No início deste mês, a companhia explicou que, graças a seus serviços, “organizações de qualquer porte podem agora integrar de forma simples a infraestrutura Web3 em tecnologias existentes por meio de uma plataforma e API white-label compatíveis com regulamentações, que incluem carteiras de custódia, roteamento inteligente de transações e análise de dados”.
A Bastion afirmou que essa abordagem permite criar melhores produtos Web3 “com a eficiência de custos, conformidade e segurança que se espera de um stack tecnológico Web2”. A empresa espera que isso leve a um crescimento maior no espaço Web3:
“As empresas estão prontas para integrar o próximo bilhão de usuários, mas, devido às limitações da infraestrutura Web3 atual, enfrentam dificuldades para oferecer as experiências de excelência que seus clientes merecem.”
Nassim Eddequiouaq, cofundador e CEO da Bastion, disse que a empresa “está crescendo para atender a uma demanda significativa por infraestrutura de stablecoins reguladas de algumas das maiores empresas do mundo”. Ele acrescentou:
“A evolução do nosso sistema financeiro continuará a acelerar à medida que os ativos digitais e a adoção das stablecoins proliferarem, e a Bastion está posicionada para ajudar empresas a construírem produtos financeiros transformadores.”
A rodada destaca o crescente interesse de grandes corporações na tecnologia de stablecoins. No início desta semana, a Bullish Europe se tornou a primeira plataforma a oferecer uma stablecoin lastreada pelo gigante financeiro Société Générale.
O banco central do Cazaquistão também lançou um projeto-piloto com uma nova stablecoin atrelada à moeda fiduciária local em colaboração com a Solana e a Mastercard. Em outro exemplo, a gigante dos pagamentos PayPal expandiu neste mês sua stablecoin PayPal USD para oito novas blockchains.
No fim de julho, a EURAU, uma nova iniciativa de stablecoin em euro apoiada pela DWS do Deutsche Bank, Flow Traders e a Galaxy de Mike Novogratz, foi lançada na blockchain Ethereum.
