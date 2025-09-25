Coinbase, Sony e Samsung apoiam startup de cripto em captação de US$ 14,6 milhões

A startup de infraestrutura de stablecoins Bastion arrecadou US$ 14,6 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Coinbase Ventures, disse a empresa na quarta-feira, 24.

Segundo o anúncio de quarta-feira, 24, a rodada também contou com a participação da gigante japonesa de tecnologia Sony, da subsidiária de investimentos da fabricante sul-coreana de celulares Samsung, do braço cripto da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz e da gestora de capital de risco cripto Hashed.

A Bastion está desenvolvendo uma plataforma que permite que empresas emitam stablecoins sem a necessidade de obter suas próprias licenças ou construir infraestrutura personalizada.

A startup já levantou cerca de US$ 40 milhões. A Bastion concluiu uma rodada de US$ 25 milhões liderada pela Andreessen Horowitz em setembro de 2023. Na época, a empresa afirmou que vinha “construindo em modo stealth” por meses antes da captação.

Mais do que uma emissora de stablecoins white-label

A Bastion é uma empresa criada especificamente para emitir stablecoins para terceiros, em vez de desenvolvê-las para uso próprio. Ainda assim, a empresa oferece mais do que apenas emissão de stablecoins.

No início deste mês, a companhia explicou que, graças a seus serviços, “organizações de qualquer porte podem agora integrar de forma simples a infraestrutura Web3 em tecnologias existentes por meio de uma plataforma e API white-label compatíveis com regulamentações, que incluem carteiras de custódia, roteamento inteligente de transações e análise de dados”.

A Bastion afirmou que essa abordagem permite criar melhores produtos Web3 “com a eficiência de custos, conformidade e segurança que se espera de um stack tecnológico Web2”. A empresa espera que isso leve a um crescimento maior no espaço Web3:

“As empresas estão prontas para integrar o próximo bilhão de usuários, mas, devido às limitações da infraestrutura Web3 atual, enfrentam dificuldades para oferecer as experiências de excelência que seus clientes merecem.”

Crescente interesse corporativo em stablecoins

Nassim Eddequiouaq, cofundador e CEO da Bastion, disse que a empresa “está crescendo para atender a uma demanda significativa por infraestrutura de stablecoins reguladas de algumas das maiores empresas do mundo”. Ele acrescentou:

“A evolução do nosso sistema financeiro continuará a acelerar à medida que os ativos digitais e a adoção das stablecoins proliferarem, e a Bastion está posicionada para ajudar empresas a construírem produtos financeiros transformadores.”

A rodada destaca o crescente interesse de grandes corporações na tecnologia de stablecoins. No início desta semana, a Bullish Europe se tornou a primeira plataforma a oferecer uma stablecoin lastreada pelo gigante financeiro Société Générale.

O banco central do Cazaquistão também lançou um projeto-piloto com uma nova stablecoin atrelada à moeda fiduciária local em colaboração com a Solana e a Mastercard. Em outro exemplo, a gigante dos pagamentos PayPal expandiu neste mês sua stablecoin PayPal USD para oito novas blockchains.

No fim de julho, a EURAU, uma nova iniciativa de stablecoin em euro apoiada pela DWS do Deutsche Bank, Flow Traders e a Galaxy de Mike Novogratz, foi lançada na blockchain Ethereum.

