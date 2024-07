Coinbase: mercado criptomoedas precisa "derrubar barreiras" para chegar a 1 bilhão de usuários

Chintan Turakhia, diretor sênior de engenharia da Coinbase, acredita que a meta da empresa de ajudar o setor de criptomoedas a chegar ao seu primeiro bilhão de usuário exigirá primeiro o desenvolvimento de aplicativos mais amigáveis, focados em usuários iniciantes e com pouco conhecimento sobre o setor.

Em entrevista ao Cointelegraph, Turakhia avaliou que o processo atual de integração de usuários nos aplicativos é complicado e repleto de pontos de atrito, o que é o principal problema para a adoção em massa de criptomoedas.

“Se nosso objetivo é trazer o próximo bilhão de usuários — e vamos começar com apenas 100 milhões — temos que eliminar todos esses pontos de atrito", defendeu o executivo.

Alguns dos pontos de atrito mais urgentes na visão de Turakhia incluem a necessidade de configurar uma carteira com uma fase inicial complicada, pagar taxas de transação e a necessidade de comprar tokens nativos de um blockchain para transacionar em uma rede.

A Coinbase é está entre as três maiores corretoras centralizadas de criptomoeda do mundo em termos volume, com um volume diário de negociação de US$ 1,86 bilhão, de acordo com dados da CoinMarketCap. Além disso, a exchange é a maior dos Estados Unidos.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Como parte dos seus planos para impulsionar a adoção em massa de criptoativos, a Coinbase lançou recentemente sua carteira inteligente, com recursos mais amigáveis para iniciantes.

A nova carteira substitui frases-semente complexas por opções de login mais fáceis para carteiras digitais, como nomes de contas e senhas, que poderiam se tornar o padrão para pagamentos, de acordo com Turakhia.

“Coisas com as quais muitos de nós que estamos na indústria estamos acostumados, como pagar pelo gás, ter um token nativo... Isso não é um tipo normal de lógica quando você está tentando pagar por uma xícara de café", comentou.

O executivo avalia ainda que aplicativos de consumo com potencial de uso diário, que estão sendo aprimorados pela tecnologia blockchain, serão o caminho para a adoção em massa: “O caminho para a adoção em massa são os aplicativos de consumo... Algo divertido, algo que não parece técnico ou relacionado a cripto, mas realmente divertido".