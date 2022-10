Frase semente: o que é e como ela protege suas criptomoedas

Você já deve ter ouvido falar e provavelmente já investe em alguma criptomoeda. Mas, você sabe o que é frase semente? Chamada de seed phrase em inglês, esse termo esquisito pode ser crucial para a segurança de seu patrimônio em cripto.

Quer saber como funciona e qual a melhor forma de armazenar a sua? Dê o play e descubra com Mariana Maria, repórter do Future of Money.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou, se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.