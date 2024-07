Após Messi, Ronaldinho também divulga criptomoeda meme que disparou 300%

Ronaldinho Gaúcho foi o mais recente ícone do futebol a promover a criptomoeda meme Solana Water Coin (WATER) no Instagram, horas depois de uma postagem similar na conta de Lionel Messi no Instagram que pegou investidores de surpresa e impulsionou o ativo.

O jogador brasileiro publicou um story na última terça-feira, 9, para seus 76,6 milhões de seguidores com uma foto sua ao lado do "mascote" da criptomoeda, marcando também a conta do projeto no Instagram.

O WATER chegou a subir 38,8% na hora seguinte à publicação, chegando a uma cotação de US$ 0,0012, mas acumula queda nas últimas horas. O preço do ativo segue abaixo da máxima histórica atingida em 26 de junho, antes da divulgação pelos atletas.

O preço da criptomoeda meme disparou mais de 350% após a publicação de Lionel Messi na última segunda-feira, 8, que foi similar à de Ronaldinho. Por outro lado, especialistas alertaram para o risco de investir em criptomoedas meme, conhecidas pela alta volatilidade e riscos de uso em golpes.

A Water Coin supostamente tem como objetivo em aumentar a conscientização sobre questões relacionadas à água, incluindo apoiar projetos sustentáveis que previnem o desmatamento e ajudam na distribuição de água na África, de acordo com seu site oficial.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O documento de lançamento do projeto inclui planos de criação de parcerias com celebridades como parte da sua meta de ganhar relevância no mercado como um "token ambiental focado em caridade".

Em agosto, Ronaldinho Gaúcho foi convidado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiros, onde foi questionado sobre um suposto esquema de pirâmide de US$ 61 milhões que usava a sua imagem.

O esquema, “18kRonaldinho”, prometia retornos diários de 2% aos investidores e usava imagens do astro aposentado do futebol em sua publicidade. Ronaldinho negou qualquer envolvimento no esquema, dizendo que nunca fez parcerias com o projeto e argumentou que também foi uma vítima, pois usaram sua imagem sem sua permissão.