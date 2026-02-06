Corretora envia 2 mil bitcoins por engano para usuários

O bitcoin sofreu uma queda abrupta na corretora sul-coreana Bithumb depois que a plataforma creditou, por engano, grandes quantidades da criptomoeda a seus usuários. O erro ocorreu durante a distribuição de recompensas internas e levou o preço do ativo a recuar momentaneamente para cerca de US$ 55 mil dentro da exchange.

Segundo a própria Bithumb, usuários deveriam receber um bônus de 2.000 won, valor equivalente a aproximadamente US$ 1,50. No entanto, por uma falha operacional, centenas de contas foram creditadas com 2.000 BTC cada. Isso criou saldos fictícios de dezenas de milhões de dólares que existiam apenas no livro contábil interno da corretora, sem qualquer movimentação onchain.

Ao perceberem os valores elevados, diversos usuários tentaram vender imediatamente os bitcoins creditados. A movimentação provocou uma forte pressão de venda no par BTC/KRW da Bithumb, fazendo com que o preço do ativo ficasse até 15,8% abaixo do observado em outras plataformas. Em determinado momento, o bitcoin chegou a ser negociado próximo de 81 milhões de won, o equivalente a cerca de US$ 55 mil, enquanto o mercado global permanecia em níveis mais altos.

A exchange informou que identificou rapidamente as transações anormais por meio de seus controles internos e restringiu as contas afetadas poucos minutos após o início do problema. Com isso, os preços na plataforma voltaram ao normal em cerca de cinco minutos.

A Bithumb afirmou ainda que seu sistema de prevenção de liquidações funcionou como esperado e evitou um efeito em cadeia de liquidações forçadas ligadas à oscilação de preço. A empresa reforçou que o episódio não teve relação com ataque externo ou falha de segurança.

De acordo com a corretora, nenhum bitcoin real foi transferido na blockchain e os ativos dos clientes permaneceram protegidos. O episódio foi resultado exclusivamente de um erro contábil interno durante um evento de recompensas, que acabou criando uma distorção temporária no mercado local da plataforma.

