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CMN proíbe mercados preditivos no Brasil

Sites das plataformas Polymarket e Kalshi já estão fora do ar no país

POLAND - 2025/10/29: In this photo illustration, a Polymarket logo is seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

POLAND - 2025/10/29: In this photo illustration, a Polymarket logo is seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14h57.

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O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou uma resolução que proíbe os mercados preditivos no Brasil. Com isso, plataformas como Polymarket e Kalshi não podem mais ser acessadas no país.  

A Resolução CMN 5.298 diz em seu art. 3º que ficam vedadas a oferta e negociação de contratos derivativos baseados em eventos reais de temática esportiva, evento virtual de jogos online e evento real ou virtual de natureza política, eleitoral, social, cultural ou de entretenimento.  

Depois da publicação da resolução, a EXAME tentou acessar os sites de Polymarket e Kalshi, os mercados preditivos mais famosos, e constatou que ambos estão fora do ar.   

Mercados preditivos são plataformas em que pessoas compram e vendem contratos atrelados a eventos futuros, como eleições, decisões econômicas, eventos esportivos etc. Os contratos vão desde o resultado de uma decisão de política monetária ao número de postagens que figuras públicas como o bilionário Elon Musk fará em determinado período de tempo.  

Mais informações em breve. 

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