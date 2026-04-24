CMN proíbe mercados preditivos no Brasil

O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou uma resolução que proíbe os mercados preditivos no Brasil. Com isso, plataformas como Polymarket e Kalshi não podem mais ser acessadas no país.

A Resolução CMN 5.298 diz em seu art. 3º que ficam vedadas a oferta e negociação de contratos derivativos baseados em eventos reais de temática esportiva, evento virtual de jogos online e evento real ou virtual de natureza política, eleitoral, social, cultural ou de entretenimento.

Depois da publicação da resolução, a EXAME tentou acessar os sites de Polymarket e Kalshi, os mercados preditivos mais famosos, e constatou que ambos estão fora do ar.

Mercados preditivos são plataformas em que pessoas compram e vendem contratos atrelados a eventos futuros, como eleições, decisões econômicas, eventos esportivos etc. Os contratos vão desde o resultado de uma decisão de política monetária ao número de postagens que figuras públicas como o bilionário Elon Musk fará em determinado período de tempo.

Mais informações em breve.