Mercado preditivo avança, mas o Brasil ainda não decidiu o que ele é

Por Anderson Timm*

O mercado preditivo, que permite apostar em eventos futuros, como eleições ou resultados esportivos, começou a ganhar espaço no Brasil como ocorre com muitas inovações em ambientes sofisticados: primeiro desperta curiosidade, depois atrai grandes grupos e, por fim, exige uma discussão que já deveria estar madura. Já não é uma ideia restrita a entusiastas ou plataformas estrangeiras, como Kalshi e Polymarket que, juntas, registraram US$ 1,2 bilhão em volume de negociações no domingo do último Super Bowl.

Esse mercado opera por meio de contratos ligados a perguntas objetivas sobre acontecimentos futuros. Em vez de simplesmente comprar um ativo tradicional do mercado financeiro, o participante assume posição sobre a ocorrência de um evento específico: a inflação vai subir? Os juros vão cair? O Ibovespa vai fechar acima de determinado nível? A resposta do mercado a essas hipóteses se transforma em preço. É essa lógica que aproximou o segmento tanto do universo financeiro quanto da linguagem das apostas, ainda que os agentes do setor insistam em marcar diferença entre as duas coisas.

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Quando grandes agentes começam a se movimentar, como tem ocorrido por aqui, o tema deixa de ser tendência e passa a ser estrutural. Nesse ponto, o Brasil repete um padrão: a inovação avança impulsionada por demanda, capital e tecnologia, antes que o ambiente institucional defina como lidar com ela. O problema não é a falta de mercado, mas a demora em reconhecer a natureza do que surge e estabelecer regras claras.

O mercado preditivo transforma expectativa em preço de forma direta. Convicção vira posição, leitura de cenário vira ativo e percepção de risco passa a ser negociada com agilidade. Isso dialoga com um investidor cada vez mais conectado a dados e eventos em tempo real. Assim, o crescimento desse tipo de estrutura não deveria surpreender. A surpresa está no desconforto diante de produtos que não se encaixam em categorias tradicionais.

A discussão fica ainda mais sensível porque o mercado preditivo toca em temas que já são, por si só, altamente regulados. Se envolver esporte, aproxima-se da lógica das bets. Se envolver eleições, pode colidir com regras da Justiça Eleitoral. Se envolver eventos econômicos negociados como instrumentos financeiros, entra no radar da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O resultado é um setor que nasce cercado por múltiplas fronteiras regulatórias, sem ainda caber perfeitamente em nenhuma delas.

Os primeiros movimentos mostram que os grandes players adotam uma estratégia cautelosa, focando inicialmente em variáveis econômicas e financeiras, onde a conexão com instrumentos conhecidos é mais defensável e o risco regulatório, menor. Isso revela que, no Brasil, inovar exige também sustentação jurídica. Ainda assim, a cautela privada não resolve a falta de clareza pública. A ausência de definição cria um intervalo entre o avanço do produto e a segurança jurídica necessária, abrindo espaço para insegurança e interpretações oportunistas.

Esse descompasso já é conhecido no mercado financeiro brasileiro, que evoluiu sob constante tensão regulatória e, muitas vezes, com morosidade incompatível com seu ritmo. Na prática, isso se traduz em operações atrasadas, projetos que perdem o timing e estruturas que nascem aquém do potencial. O país exige sofisticação dos agentes, mas frequentemente oferece uma regulação que não acompanha essa evolução.

O debate sobre mercado preditivo precisa ir além do entusiasmo. O tema chega a um ambiente que ainda enfrenta entraves burocráticos e sobreposição de competências. Riscos como manipulação e assimetria informacional devem ser tratados com seriedade, mas demora regulatória não é sinônimo de prudência e pode empurrar a inovação para zonas cinzentas.

O Brasil tem dificuldade em lidar com produtos híbridos. Quando um instrumento atravessa diferentes categorias, exige coordenação entre autoridades que nem sempre acompanham o ritmo do mercado. O mercado preditivo expõe essa fragilidade ao transitar entre finanças, apostas e, em alguns casos, temas sensíveis. Reduzir o fenômeno a modismo ou tratá-lo como ameaça não resolve. Ele reflete uma mudança no comportamento do investidor, que busca instrumentos mais diretos, responsivos e conectados ao fluxo de informação.

A questão não é se o mercado preditivo vai avançar, mas como o Brasil responderá. Se continuará reagindo depois que o mercado se consolida ou se conseguirá construir um ambiente com governança, supervisão e previsibilidade desde o início. O interesse econômico já existe e o investidor perceberá essa fronteira rapidamente. Resta saber se o país acompanhará esse movimento ou repetirá um padrão recorrente: não é a falta de oportunidade que limita transformações, mas a demora em definir como elas podem existir.

*Anderson Timm, especialista em consultoria empresarial e CEO da Veritas.

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