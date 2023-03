Ex-executivo da Coinbase faz aposta milionária e prevê bitcoin a US$ 1 milhão em 90 dias

O ex-diretor de tecnologia da Coinbase Balaji Srinivasan fez uma aposta milionária acerca do desempenho do preço do bitcoin nos próximos 90 dias, prevendo que a maior criptomoeda do mercado chegará a US$ 1 milhão até 17 de junho após o início de uma forte tendência de valorização nos últimos dias. O ativo já atingiu o maior valor em nove meses, acima de US$ 28 mil.

A aposta foi feita na última sexta-feira, 17, quando o usuário do Twitter James Medlock se dispôs a apostar US$ 1 milhão com qualquer interessado em um aposta de que os Estados Unidos não experimentariam hiperinflação. Algumas horas depois, o ex-executivo da Coinbase aceitou a aposta.

Sob os termos propostos, se o preço do bitcoin não chegar a US$ 1 milhão até 17 de junho, Medlock ganhará US$ 1 milhão na stablecoin pareada ao dólar USDC e 1 bitcoin. Da mesma forma, se a criptomoeda valer pelo menos US$ 1 milhão até a data, Balaji poderá manter as quantias apostadas.

Srinivasan explicou os termos apostados em um post no Twitter: “Você compra 1 bitcoin. Vou enviar US$ 1 milhão. Isso é uma probabilidade de aproximadamente 40:1, já que 1 bitcoin vale aproximadamente $26 mil [no momento em que a aposta foi feita]. O prazo é de 90 dias".

De acordo com o post, outros usuários do Twitter ajudaram a implementar um contrato inteligente com os termos da aposta. Srinivasan também revelou que movimentaria mais US$ 1 milhão em USDC para outra aposta: “Estou transferindo US$ 2 milhões em USDC para a aposta. Farei isso com Medlock e mais uma pessoa, o que é suficiente para provar o meu ponto. Veja meu próximo tweet. Todos devem simplesmente comprar bitcoin, pois será muito mais barato para você do que bloquear um por 90 dias".

Futuro da economia dos EUA

Medlock e Srinivasan fizeram a aposta com base em suas diferentes visões sobre o futuro da economia dos Estados Unidos em meio à incerteza contínua sobre o sistema bancário do país. Srinivasan argumenta que há uma crise iminente que levará à desvalorização do dólar e, portanto, a um cenário de hiperinflação que levaria o preço da croptomoeda a US$ 1 milhão. Medlock, por outro lado, não acredita que a hiperinflação no país seja algo palpável.

Enquanto isso, o preço do bitcoin está sendo negociado acima de US$ 28 mil no momento, adicionando mais de US$ 194 bilhões em sua capitalização de mercado no acumulado do ano até agora. Com uma valorização de 66% em 2023, o Bitcoin vem superando o desempenho das ações de bancos de Wall Street em meio a temores de uma crise bancária global.

Além disso, pela primeira vez em um ano, o preço da criptomoeda dá mostras de descorrelação com o mercado acionário dos Estados Unidos. Ao passo que o ativo valorizou 66% até agora em 2023, o S&P 500 registra alta de 2,5%, e o índice Nasdaq, uma queda de 15%.

