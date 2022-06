Chainlink, Cardano e Avalanche lideram perdas em novo dia de queda para mercado cripto

Ainda com um volume relativamente baixo de negociação, após ter atingido um pico de US$ 100 bilhões em 24 horas na última quarta-feira, 8, o mercado de criptomoedas falha em sustentar as altas do dia anterior e perde 2,8% em capitalização, de acordo com dados do CoinGecko.

O bitcoin é negociado a US$ 29.356, voltando a cair abaixo dos US$ 30 mil nesta sexta-feira, 10. Considerada uma importante faixa de preço por analistas, o bitcoin ultrapassou os US$ 30 mil por diversas vezes nas últimas semanas, mas não se manteve ali por muito tempo.

No curto prazo, a tendência é que a maior criptomoeda do mundo e sua sucessora, o ether, continuem em queda. É o que afirma o especialista do BTG Pactual, Lucas Costa, em sua última análise.

Enquanto o bitcoin apresenta queda de 2,8% nas últimas 24 horas, o ether cai 4,2% e é cotado a US$ 1.722 no momento, de acordo com o CoinGecko. Apesar do preço bem distante da máxima histórica em US$ 4.891, alguns especialistas estão otimistas de que o ether pode superar o bitcoin no futuro, após uma aguardada atualização que irá torná-lo mais sustentável. É o caso de Dawn Fitzpatrick, a CEO da gestora de George Soros.

Criptomoedas que chegaram a liderar as altas diárias durante a semana, agora operam em queda:

• Chainlink (LINK): - 9,5%

• Cardano (ADA): - 9,1%

• Polygon (MATIC): - 2,3%

• Avalanche (AVAX): - 7,6%

Tanto a LINK quanto a ADA são criptomoedas que tiveram seus preços impulsionados durante a semana por conta de futuras atualizações de rede. Enquanto a atualização da ADA, moeda cujo nome foi inspirado na cientista Ada Lovelace, está cada vez mais próxima, os desenvolvedores do blockchain da LINK anunciaram nesta semana uma atualização que incluirá a possibilidade de realizar o staking da criptomoeda, notícia que animou investidores.

Ao realizar o staking, investidores “congelam” seu patrimônio em determinada criptomoeda, a fim de gerar uma espécie de renda passiva. O procedimento também é o que possibilita que as transações de redes que funcionam pelo mecanismo prova de participação (PoS) sejam verificadas por validadores.

As criptomoedas de jogos play-to-earn e metaverso também iniciam a sexta-feira, 10, em queda. Em 4º e 5º lugar na lista do CoinMarketCap das criptomoedas que mais caíram nas últimas 24 horas, estão a ApeCoin e GALA, respectivamente.

Como moeda oficial do ecossistema da Bored Ape Yacht Club, a ApeCoin não desperta o interesse de investidores após ter sido um sucesso em seu lançamento, disparando 700% em um dia. Agora, ataques hackers que geraram perdas milionárias aos donos de NFTs da coleção podem ser a razão pela qual a criptomoeda cai 9,77% nas últimas 24 horas.

Já a GALA, criptomoeda da Gala Games, faz parte de um mundo de jogos play-to-earn criados pela empresa, que acaba de anunciar uma parceria com a Epic Games para disponibilizar seus jogos na plataforma. No momento, a GALA é cotada a US$ 0,07 e apresenta queda de 6,98%, de acordo com o CoinMarketCap.

