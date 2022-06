Bitcoin e ether seguem alta de principais índices, mas tendência ainda é de queda, diz analista

Por Lucas Costa*

O bitcoin tem uma segunda-feira de forte recuperação e aumento do volume de negociação, após um final de semana mais ameno. Os mercados globais iniciam a semana com o S&P500 com aproximadamente 1% de alta, enquanto o Nasdaq Composite sobe aproximadamente 1,5%, mostrando um cenário de apetite ao risco, pelo menos, por enquanto.

A semana passada foi marcada por lateralidade, sem um deslocamento expressivo de preço, apesar de uma volatilidade violenta no intradiário em semana de payroll, o relatório de emprego não agrícola, que serve como principal indicador econômico do mercado.

O gráfico diário tem uma tendência de baixa no curto prazo, mas com características de lateralidade, sinalizando indecisão. O movimento de referência continua aquele com topo em US$48.240 e fundo em US$32.840, que pode ser usado para traçar as extensões de Fibonacci (objetivos de preço baseados nas proporções de Fibonacci) com alvos de queda em US$28.005 (141,4%) e US$25.890 (161,8%). O cenário de recuperação tem resistências no fundo perdido em US$32.840 e na retração superior em US$36.000 (23,6%).

O movimento da última segunda-feira, 30, foi de forte recuperação, mas que foi revertida logo em sequência. Acompanhamos uma figura de retângulo, destacada no gráfico, que mostra uma lateralidade com falhas de rompimento de fundo e falhas de rompimento de topo.

O preço no momento testa o topo da lateralidade em US$31.400, mas devemos lembrar que a região possui forte interesse vendedor (considerando o movimento recente). A quebra de expectativas em uma quantidade grande de movimentos faz com que a visão de curto prazo permaneça de um mercado mais lateralizado.

Ethereum (ETH/USD)

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, tem recuperação de aproximadamente 5,25% nesta segunda-feira, 6, após uma semana de lateralidade. A região dos US$1.720 atuou como suporte, conforme comentamos na semana anterior, e apresenta alguma reação compradora.

A tendência de curto prazo segue de queda, apesar de levemente enfraquecida, com perda de inclinação da média móvel de 21 períodos. Destacamos que o movimento ainda segue com volume baixo, sendo um mal sinal para a perspectiva de recuperação do preço. A próxima resistência é o topo anterior em US$2.145, que caso seja rompido, pode provocar aceleração do movimento de aumento do apetite comprador.

O principal suporte é o fundo em US$1.680, que pode ser rompido em um cenário de deterioração dos mercados globais, com objetivos de preço em US$1.580.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

