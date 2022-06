CEO de gestora de George Soros defende criptomoedas e diz que Ethereum pode superar bitcoin em breve

A Soros Fund Management, empresa do bilionário e investidor famoso George Soros, está cada vez mais otimista quanto às criptomoedas. Dawn Fitzpatrick, a CEO e CIO da gestora, dobrou sua postura pró-cripto ao dizer que a classe de ativos “está aqui para ficar”. Para a executiva, a criptomoeda nativa da rede Ethereum ainda poderá ter um desempenho maior que o do bitcoin no futuro.

Durante uma entrevista ao programa “Bloomberg Wealth with David Rubenstein”, Dawn Fitzpatrick comentou a situação atual do mercado de criptomoedas e sua evolução, afirmando que “se tornou mainstream”. A expressão “mainstream” é amplamente utilizada para dizer que algo conquistou o público de massas.

“Está aqui para ficar e se tornou mainstream. A tecnologia blockchain terá algumas ótimas aplicações”, afirmou a CEO, que supervisiona aproximadamente US$ 28 bilhões sob gestão na Soros Fund Management.

De acordo com Fitzpatrick, um resultado positivo da pandemia de coronavírus foi o fato de que as gerações mais jovens passaram a se interessar mais pelos investimentos e, principalmente, pelas criptomoedas, que representam uma inovação inédita ao mercado financeiro.

"Um dos lados positivos do COVID é que esses adolescentes se apaixonaram por mercados e criptomoedas. Essas crianças estão observando os mercados de uma maneira que não acho que gerações tenham feito por um tempo”, afirmou.

Pensando na evolução do mercado de criptomoedas, a executiva acredita que o ether pode se sobressair frente ao bitcoin. Atualemente, a criptomoeda nativa da rede Ethereum é a segunda maior em valor de mercado, atrás do bitcoin, que lidera em larga vantagem.

Um dos motivos apontados por Fitzpatrick é a crescente preocupação ambiental e o uso excessivo de energia elétrica por parte das redes de criptomoedas que utilizam o mecanismo de consenso da prova de trabalho, como o bitcoin e o ether.

A prova de trabalho consiste em um mecanismo utilizado para validar as transações no blockchain, que se vale de um grande poder computacional para isso. No entanto, a rede Ethereum está programada para mudar tal mecanismo ainda este ano, para um mais amigável ao meio ambiente.

“O impacto climático vai se tornar cada vez mais em foco e, nesse contexto, o ether provavelmente ganhará mais força sobre o bitcoin”, afirmou Dawn Fitzpatrick à Bloomberg.

No curto prazo, porém, a executiva alertou que as reservas de criptomoedas mantidas por grandes empresas podem torná-las vulneráveis às oscilações do mercado. No momento, MicroStrategy e a Tesla lideram entre as empresas de capital de aberto que mais possuem bitcoin. De acordo com o CoinGecko, elas possuem 129 e 48 mil unidades da criptomoeda, respectivamente.

Apesar de seus comentários priorizando a criptomoeda da rede Ethereum, Fitzpatrick também é a favor do bitcoin. Em outras ocasiões, a executiva fez comentários positivos sobre a maior criptomoeda do mundo, afirmando que o bitcoin se tornou mais do que um ativo de proteção contra a inflação.

“Não tenho certeza se o bitcoin é visto apenas como um hedge de inflação aqui. Acho que atravessou o abismo para o mainstream”, disse.

Além disso, a Soros Fund Management possui investimentos em alguns ativos digitais. A empresa começou a negociar bitcoin no último ano.

A Soros Fund Management é uma empresa de gestão de investimentos privados com sede em Nova York. Fundada em 1970 por George Soros, atualmente está entre as entidades mais lucrativas do setor de fundos de hedge.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok