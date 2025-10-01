CEO do Telegram diz que bitcoin vai valer US$ 1 milhão e revela que investiu na criptomoeda em 2013

Pavel Durov, CEO e criador do Telegram, afirmou na última terça-feira, 30, que o bitcoin tem potencial para valer US$ 1 milhão no futuro. O empresário também revelou que investiu na criptomoeda pela primeira vez em 2013, elogiou o projeto e disse que não pretende abandonar os seus investimentos tão cedo.

"Eu acreditei muito no bitcoin mais ou menos desde o início do projeto. Eu consegui comprar as minhas primeiras unidades de bitcoin em 2013, mas eu não liguei tanto assim", disse Durov durante a sua participação em um podcast voltado ao mundo dos investimentos.

O CEO do Telegram disse que pagou cerca de US$ 700 por unidade da criptomoeda na época, e que "joguei alguns milhões lá". Entretanto, ele não especificou a quantia exata adquirida. Hoje, cada unidade da criptomoeda vale mais de US$ 115 mil, com uma forte valorização.

Ele lembrou ainda que algumas pessoas ironizaram as suas compras quando o bitcoin caiu para US$ 200 poucos após as suas compras, mas o executivo disse que "não ligou" para os comentários. Durov disse que a lógica da criptomoeda seria a ideal para o funcionamento do dinheiro.

"Eu não vou vender ele. Eu acredito nessa coisa. Eu acho que essa é a forma como o dinheiro deveria funcionar. Ninguém pode confiscar os seus bitcoins. Ninguém pode te censurar por razões políticas", afirmou. O empresário também revelou a importância desses investimentos no futuro.

Durov disse que "muitas pessoas pensam que eu consigo alugar esses lugares legais e viajar com um jatinho privado porque eu consigo de alguma forma obter dinheiro com o Telegram. Mas, como eu disse, o Telegram tem sido uma operação que me deixou no prejuízo".

"O bitcoin é uma coisa que tem me ajudado a me sustentar", ressaltou. Sobre o futuro da criptomoeda, Durov disse que "chegará um momento em que o bitcoin vai valer US$ 1 milhão". Ele atribui essa valorização a um movimento dos governos de "imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã".

"Ninguém está imprimindo o bitcoin", reforçou. Ele acredita que a criptomoeda "está aqui para ficar", mas mostrou pessimismo sobre o futuro das moedas fiduciárias diante desse cenário.

