Agentes de IA precisam de cripto para operar nos mercados financeiros, afirma executivo da Coinbase

A tecnologia cripto será necessária para que agentes movidos por inteligência artificial operem de forma eficaz no mercado financeiro, já que a infraestrutura do sistema tradicional está ultrapassada, afirma John D’Agostino, chefe de estratégia institucional da Coinbase.

Se agentes de IA vão operar em nome das pessoas, então precisam atuar sobre “verdadeiras fontes de informação”, porque seria “desastroso se não o fizessem”, disse D’Agostino ao CNBC no programa Squawk Box na terça-feira.

“Inteligência artificial é uma inteligência infinitamente escalável e, se você pensar no blockchain — que é a tecnologia subjacente às criptomoedas — como uma fonte de verdade infinitamente escalável, então essas duas coisas funcionam muito bem juntas”, afirmou.

Agentes de IA já são amplamente usados no setor cripto para construir aplicativos Web3, lançar tokens e interagir com serviços e protocolos de forma autônoma, com algumas plataformas explorando o uso de agentes de IA para negociação.

Agentes de IA precisam de dinheiro mais rápido

D’Agostino disse ao CNBC que os sistemas financeiros tradicionais não foram projetados para transações em tempo real de máquina para máquina em escala, e pedir que agentes de IA operem em “trilhos financeiros de 100 anos” enquanto tentam escalá-los não funcionará.

“Se vamos migrar para esse mundo e aproveitar essa vantagem maravilhosa de agentes atuando em velocidades infinitamente rápidas, eles precisam operar em trilhos de dinheiro infinitamente rápidos e escaláveis. E é isso que blockchain e cripto são”, disse.

“Você não tentaria transmitir um filme em um modem discado. Você não pediria que esses agentes de IA transacionassem com um sistema financeiro mais antigo que esses modems.”

Sem sentido no debate bitcoin versus ouro

D’Agostino acrescentou que a performance do Bitcoin (BTC) em relação ao ouro tem sido frequentemente discutida, mas em sua visão, os dois não deveriam ser comparados, já que o Bitcoin possui características que o ouro não tem.

O Bitcoin é “programável. É digital. É infinitamente escalável em termos de movimento. Fácil de mover. Você não precisa carregá-lo através de fronteiras, e ele gera rendimento”, disse.

“Se você é uma das pessoas que realmente se preocupa com o fato de a oferta monetária global crescer 7%, 8% ao ano, e acha que isso é excessivo e está causando inflação, então precisa de ativos que superem isso.”

D’Agostino acrescentou que também está otimista em relação ao Bitcoin por causa dos trilhões de dólares estacionados nos mercados monetários, que foram alocados quando as taxas de juros nos EUA estavam em 5% para tentar superar a inflação.

“À medida que as taxas caem, isso desbloqueia esses ativos. Nem tudo vai fluir para ativos como o Bitcoin, mas uma parte irá”, afirmou.

O Federal Reserve cortou os juros pela primeira vez neste ano em 17 de setembro, com mais cortes possivelmente a caminho, embora o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, tenha dito na semana passada que acredita que o Fed terá dificuldade em reduzir as taxas de juros a menos que a inflação caia.

Instituições não estão “correndo para o penhasco”

D’Agostino também expressou dúvidas sobre uma iminente onda institucional de adoção de cripto, que tem sido apontada como um dos principais motores do mercado.

As instituições já operam no setor, e mais devem entrar, mas é improvável que isso ocorra em uma grande virada da noite para o dia, segundo D’Agostino.

“Todos falam sobre essa onda institucional. Na minha experiência lidando com fundos de pensão, fundações e fundos soberanos, eles não investem em ondas”, disse.

“Eles não estão correndo para o penhasco em uma onda gigante. Eles são muito, muito cautelosos. Muito ponderados.”

