CEO da Binance diz que bitcoin vai valer US$ 80 mil até o fim de 2024

Richard Teng, atual CEO da Binance, compartilhou nesta semana sua projeção de que o preço do bitcoin continuará subindo em 2024 e terminará o ano na casa dos US$ 80 mil. Atualmente, a Binance é a maior corretora do mercado de criptomoedas, com forte peso no setor.

Ao explicar sua projeção, Teng comentou que "com uma oferta em redução e uma demanda crescente", a tendência é de valorização no preço da criptomoeda. Nesse cenário, ele espera que o ativo chegue a um valor acima de US$ 80 mil, sua projeção inicial feita neste ano.

Teng destacou que um dos principais elementos por trás da alta significativa do bitcoin é a crescente adoção institucional, com diversos agentes do mercado incorporando a criptomoeda em seus portfólios. Nesse cenário, ele destacou o papel dos ETFs de bitcoin lançados nos Estados Unidos.

Por outro lado, o CEO da Binance ressaltou que essa valorização da criptomoeda "não será uma linha reta", ou seja, Teng espera que o ativo ainda passe por volatilidade e variações de preço, alternando entre altas e quedas. O resultado final, porém, deverá ser uma alta no preço.

Além de Teng, o banco britânico Standard Chartered divulgou nesta semana relatório em que projeta que o preço do bitcoin terminará 2024 na casa dos US$ 150 mil. O valor representa um aumento em relação a uma projeção anterior dos analistas, na casa dos US$ 100 mil.

Além disso, o banco também revisou a sua projeção para o preço do ativo em 2025. A expectativa dos analistas agora é que a criptomoeda chegue a US$ 250 mil até o final do próximo ano, contra a previsão de US$ 200 mil compartilhada no início deste ano pela instituição.

A avaliação do Standard Chartered leva em conta a avaliação dos analistas de que o bitcoin deverá ter agora um comportamento de ativo semelhante ao do ouro, servindo como uma reserva de valor para os investidores. A mudança está ligada à aprovação de ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos.

"Acreditamos que a analogia com o ouro – em termos de impacto do ETF e da distribuição ideal de um portfólio de investimentos – continua sendo um bom ponto de partida para estimar o nível de preço 'correto' do bitcoin no médio prazo", ressalta o relatório do banco.

