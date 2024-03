Standard Chartered projeta que bitcoin vai valer US$ 150 mil até o fim de 2024

O banco britânico Standard Chartered divulgou nesta segunda-feira, 18, um relatório em que projeta que o preço do bitcoin terminará 2024 na casa dos US$ 150 mil. O valor representa um aumento em relação a uma projeção anterior dos analistas, na casa dos US$ 100 mil. Atualmente, o ativo está cotado em US$ 67,3 mil.

Além disso, o banco também revisou a sua projeção para o preço do ativo em 2025. A expectativa dos analistas agora é que a criptomoeda chegue a US$ 250 mil até o final do próximo ano, contra a previsão de US$ 200 mil compartilhada no início deste ano pela instituição.

A avaliação do Standard Chartered leva em conta a avaliação dos analistas de que o bitcoin deverá ter agora um comportamento de ativo semelhante ao do ouro, servindo como uma reserva de valor para os investidores. A mudança está ligada à aprovação de ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos.

"Acreditamos que a analogia com o ouro – em termos de impacto do ETF e da distribuição ideal de um portfólio de investimentos – continua sendo um bom ponto de partida para estimar o nível de preço 'correto' do bitcoin no médio prazo", ressalta o relatório do banco.

Na visão dos analistas, "se os fluxos de ETF atingirem nossa estimativa intermediária de US$ 75 bilhões e/ou se os gestores de reservas comprarem bitcoin, vemos uma boa chance do ativo ultrapassar o nível de US$ 250 mil em algum momento de 2025".

O relatório destaca ainda que uma possível aprovação de ETFs de ether nos Estados Unidos também resultaria em um novo fluxo de investimentos que beneficiaria não apenas o ether, mas também o próprio bitcoin. Caso a aprovação ocorra em 23 de maio, o ativo poderia chegar à casa de US$ 8 mil até o final do ano.

"“Em 2025, vemos a relação de preços entre o ether e o bitcoin subindo de volta para o nível de 7% que prevaleceu durante grande parte de 2021 e 2022. Dado nosso nível de preço estimado do bitcoin de US$ 200 mil no final de 2025, isso implicaria um preço do ether de US$ 14 mil", projeta o Standard Chartered.

