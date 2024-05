Investimento de venture capital em cripto atinge US$ 1 bilhão pelo 2º mês consecutivo

O financiamento de capital de risco em criptomoedas ultrapassou US$ 1 bilhão pelo segundo mês consecutivo neste ano.

Os US$ 1,02 bilhão de financiamento em abril vieram de 161 rodadas de investimento, uma pequena queda em relação aos US$ 1,09 bilhão registrados em 186 rodadas em março, de acordo com a RootData.

No entanto, é a primeira vez desde outubro-novembro de 2022 que a indústria registra dois meses consecutivos de financiamento acima de US$ 1 bilhão.

Entre os financiamentos mais notáveis, incluem-se um investimento de US$ 47 milhões liderado pela BlackRock na empresa de tokenização de ativos do mundo real Securitize e um enorme investimento de US$ 225 milhões na Monad, um novo blockchain layer-1 chamada "Solana killer", apoiada pela Paradigm e Coinbase Ventures.

As equipes por trás da startup de infraestrutura blockchain Auradine e do blockchain layer-1 baseada no Cosmos, Berachain, também receberam US$ 80 milhões e US$ 100 milhões em financiamento.

As empresas de infraestrutura blockchain receberam o maior financiamento de capital de risco em 2024, totalizando US$ 1,7 bilhão, enquanto os protocolos de finanças descentralizadas receberam US$ 626 milhões.

As organizações autônomas descentralizadas foram as menos financiadas, recebendo apenas US$ 3 milhões até agora em 2024.

Mais de US$ 3,67 bilhões foram investidos no setor em 604 rodadas de financiamento até agora em 2024, o que deve superar os US$ 9,3 bilhões arrecadados em 2023.

Mais de US$ 100 bilhões em financiamento já foram direcionados à indústria de blockchain em 5.195 rodadas de financiamento desde junho de 2014, de acordo com a DeFiLlama.

Isso ocorre enquanto as empresas de capital de risco Pantera Capital e Paradigm estão buscando US$ 1 bilhão e US$ 850 milhões para novos fundos de criptomoedas.

Uma arrecadação de US$ 1 bilhão da Pantera Capital seria a maior para o setor de criptomoedas desde maio de 2022, quando a empresa de capital de risco sediada no Vale do Silício, Andreessen Horowitz (a16z), arrecadou um recorde de US$ 4,5 bilhões.

Curiosamente, a a16z disse ter arrecadado US$ 7,2 bilhões para investir em diversos setores de tecnologia em maio, incluindo inteligência artificial e jogos, mas optou por não aumentar seu fundo focado em criptomoedas.

