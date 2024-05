Gestora bilionária reforça projeção de bitcoin a US$ 150 mil até o fim de 2025

A gestora bilionária Bernstein reforçou na última segunda-feira, 6, a sua projeção de que o bitcoin vai valer US$ 150 mil até o fim de 2025. Para os analistas da empresa, a criptomoeda "está longe de acabar" seu ciclo de alta, mesmo com um período de maior dificuldade e quedas em relação aos recordes deste ano.

Em um relatório, os analistas do Bernstein afirmaram que estão se sentindo "ainda melhores" em relação à projeção de preço para o fim de 2025 e que "as métricas indicam um ciclo [de alta] saudável, ainda nos seus estágios iniciais", indicando o potencial de novas valorizações.

Para o Bernstein, "a relação recompensa-risco segue atrativa" para os investidores de bitcoin. Outro destaque da empresa é que a queda recente do ativo, que chegou a rondar os US$ 57 mil, pode acabar sendo positiva ao "limpar o excesso de alavancagem nos contratos futuros em corretoras".

Os analistas citaram também uma retomada nos fluxos de investimento para os ETFs de preço à vista do ativo nos Estados Unidos, com um destaque para o primeiro saldo positivo de investimentos no ETF da Grayscale após 78 dias consecutivos de perda de capital.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

"Isto é significativo considerando que o ETF de bitcoin da Grayscale tem sido uma fonte de vendas significativas e contínuas, que os novos nove ETFs tiveram que absorver", comentaram os analistas. O ETF da Grayscale é um dos maiores do mercado, junto com o fundo da BlackRock, e por isso tem um impacto maior no segmento.

O cenário positivo traçado pelo Bernstein para os próximos meses leva em conta uma continuidade dos fluxos de investimento nos ETFs, um aprofundamento da adoção institucional da criptomoeda e uso como reserva e uma manutenção da "saúde" da rede mesmo após a conclusão do último halving, em 19 de abril.

E, para os analistas, todos esses elementos estão sendo atingidos no momento, incluindo a continuidade de taxas "saudáveis" no blockchain do bitcoin, preços ainda razoáveis para equipamentos de mineração e um poder computacional de mineradores ainda elevado.