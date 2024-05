Investidor cai em golpe e perde mais de R$ 300 milhões em criptomoeda

Um usuário perdeu cerca de US$ 68 milhões (mais de R$ 330 milhões, na cotação atual) em criptomoedas após cair em um golpe tradicional no mercado cripto. O caso, que chamou a atenção pelo tamanho do valor perdido, foi identificado na última sexta-feira, 3.

O caso foi inicialmente identificado pela página Cyvers Alerts, que fez uma publicação sobre o golpe no X, antigo Twitter. Pouco depois, a ação foi confirmada por outro usuário da rede social, que deu mais detalhes sobre o tipo de golpe realizado contra a vítima.

De acordo com as publicações, o golpe começou quando a vítima recebeu uma transação sem valor de criptomoedas para sua carteira digital, colocando o endereço de envio no topo do histórico disponível para a vítima. Além disso, o endereço era bastante semelhante ao próprio endereço da carteira digital do alvo.

Nesse tipo de golpe, a ideia é que o endereço que receberá o valor enviado pela vítima seja semelhante a endereços usados nas transações, buscando se aproveitar de uma possível falta de atenção da vítima. E foi o que aconteceu nesse caso, já que o alvo apenas copiou e colou o endereço sem verificá-lo.

Com isso, a vítima acabou transferindo uma quantia milionária de wrapped bitcoins, um tipo de criptomoeda pareada ao bitcoin, para o endereço errado, que havia sido criado pelos golpistas. Agora, a transação não pode ser revertida e o valor acabou sendo perdido.

O golpe identificado não usa vírus ou outras tecnologias. Na verdade, ele é classificado como uma ação de engenharia social, em que os criminosos criam um esquema para enganar o alvo e fazer com que ele compartilhe voluntariamente dados sensíveis ou realize transferências.

Os endereços são sequências de letras e números que acabam tendo uma extensão grande. Uma troca de apenas um desses dígitos já faz com que o destinatário da transferência mude.

Sem uma verificação apropriada para garantir que a sequência está corretora, o golpe acaba ocorrendo e o valor é transferido para o endereço criado especificamente para o golpe.