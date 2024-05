Futuros de bitcoin na B3 têm volume diário de R$ 356 milhões, mas enfrentam baixa liquidez

Os investidores brasileiros ainda estão à margem do mercado de contratos futuros de bitcoin da B3 duas semanas após o lançamento do produto. Dados preliminares revelam que o volume movimentado na primeira semana de negociações ficou em torno de R$ 356 milhões por dia, com uma média de 10,5 mil operações.

A título de comparação, os contratos futuros de dólar movimentam, em média, R$ 131 bilhões diariamente, com cerca de 2 milhões de operações. Por enquanto, a baixa liquidez dos futuros tem causado a elevação dos chamados spreads, causando distorções de preço e aumentando os riscos operacionais em um mercado por si só extremamente volátil.

O spread é a diferença entre o valor de ordens compra e de venda de um ativo financeiro. Em mercados em que há maior liquidez, a diferença entre ordens de compra e venda tende a ser pequena. Mas, no caso dos derivativos de bitcoin da B3, têm havido fortes discrepâncias.

A negociação de contratos futuros na B3 ocorre durante os horários regulares da bolsa brasileira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30. No entanto, os mercados à vista e de derivativos em cripto operam 24 horas por dia, sete dias por semana.

A interrupção das negociações pode causar grandes divergências no preço do bitcoin e dos contratos futuros em razão do fechamento e da abertura dos pregões na B3. Em conjunto, o baixo volume negociado, a falta de liquidez e as diferenças temporais ampliam o risco de liquidação em chamadas de margem, apontou Gabriel Fioravante, especialista de criptomoedas do Banco Inter.

Como as corretoras liquidam posições em prejuízo a partir de 70%, ao mesmo tempo que a volatilidade oferece boas oportunidades para ganhos, ela também amplifica o risco operacional dos investidores de futuros. Apesar da baixa liquidez, a B3 diz que o mercado brasileiro recebeu bem os contratos futuros e que a média de 10 mil contratos negociados por dia equivale a 1 mil unidades da criptomoeda.

"Como referência, a última edição do Relatório de Dados de Criptoativos da Receita Federal, publicado em junho de 2023, registrava uma média de negociação diária de 250 bitcoins em todas as exchanges brasileiras", destacou a B3. A bolsa informou ainda que instituiu programas de incentivo para estimular a liquidez dos mercados de contratos futuros de bitcoin.

O valor mínimo de R$ 100 necessário para operar na bolsa brasileira e as oportunidades de ganhos que o produto oferece têm potencial para elevar o número de novos investidores no mercado de derivativos de criptomoedas, segundo nota da B3.

Os contratos futuros de bitcoin foram listados na B3 em 17 de abril. Na estreia do novo produto, 7,4 mil contratos foram negociados.