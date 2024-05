Chuvas no RS: sobe para 95 o número de mortos; veja serviços parados e previsão de retorno

O governo do Rio Grande do Sul atualizou nesta terça-feira, 7, o novo balanço de óbitos, feridos, desaparecidos, desalojados, municípios afetados e monitoramento dos serviços de infraestrutura no estado, após as fortes chuvas que assolam a região.

Segundo o último levantamento, 95 pessoas morreram por consequência das fortes chuvas que se alastram no estado. Outros quatro óbitos estão em investigação. Pelo menos 131 pessoas seguem desaparecidas e 362 pessoas estão feridas. Ao todo, mais de 1,5 milhão de pessoas de 401 municípios foram afetados.

Municípios afetados: 401

Pessoas em abrigos: 48.799

Desalojados: 159.036

Afetados: 1.443.950

Feridos: 372

Desaparecidos: 131

Óbitos: 95

Óbitos em investigação: 4

Nível dos rios às 17h

Guaíba - Porto Alegre – 5,22 metros

Sinos - São Leopoldo - 7,12 metros

Gravataí - Passo das Canoas - 6,19 metros

Rio Taquari - Estrela – 15,05 metros

Rio Caí - Feliz – 3,35 metros

Rio Uruguai - Garruchos – 16,59 metros (nível de inundação 15,00)

Lagoa dos Patos (Laranjal) – 2,18 metros (nível de inundação 1,50)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 221.326 pontos sem energia elétrica (12,3% do total de clientes);

RGE Sul: 233,6 mil pontos sem energia elétrica (7,6% do total de clientes);

Corsan: 606.744 clientes sem abastecimento de água (21% do total);

TIM: 16 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 35 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: 6 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

855 escolas

228 municípios

28 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE)

293.594 estudantes impactados

421 escolas danificadas

68 escolas servindo de abrigo

Retomada das aulas

CREs que retomaram as aulas na terça-feira (7/5):

Uruguaiana (10ª);

Osório (11ª);

Erechim (15ª);

Palmeira das Missões (20ª);

Três Passos (21ª);

São Luiz Gonzaga (32ª);

São Borja (35ª);

Ijuí (36ª);

Caxias do Sul (4ª);

Pelotas (5ª);

Santa Cruz do Sul (6ª);

Passo Fundo (7ª);

Santa Maria (8ª);

Cruz Alta (9ª);

Bagé (13ª);

Santo Ângelo (14ª);

Bento Gonçalves (16ª);

Santa Rosa (17ª);

Rio Grande (18ª);

Santana do Livramento (19ª);

Vacaria (23ª);

Soledade (25ª);

Carazinho (39ª).

CREs sem previsão de retomada:

Porto Alegre (1ª);

São Leopoldo (2ª);

Estrela (3ª);

Guaíba (12ª);

Cachoeira do Sul (24ª);

Canoas (27ª);

Gravataí (28ª).

Alguns municípios da região de Pelotas e de Rio Grande não tiveram aulas hoje e não terão amanhã devido à situação dos dois municípios.

Rodovias

As chuvas que atingiram o estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 91 trechos em 40 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme boletim das 18h desta terça-feira (7/5).

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.