Conheça as duas criptomoedas que são a aposta do BTG Pactual para maio

O mercado de criptomoedas esteve bastante agitado neste primeiro semestre de 2024. Enquanto o bitcoin passa por altos e baixos, os especialistas da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgaram suas recomendações para o mês de maio com duas criptomoedas em destaque.

O documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt, disserta sobre o cenário atual do mercado de criptomoedas. De acordo com os especialistas da plataforma, abril foi um mês “desfavorável” por conta das tensões geopolíticas no Oriente Médio e o cenário macroeconômico “adverso” nos Estados Unidos.

No entanto, as perspectivas ainda permanecem otimistas em relação a adoção institucional, impulsionada no início do ano pela aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA.

A carteira recomendada da Mynt é dividida entre os perfis de investimento conservador, moderado e sofisticado. Enquanto a carteira conservadora não teve mudanças de abril para maio, as versões para investidores moderados e sofisticados ainda apostam no potencial do bitcoin, mas revelam o otimismo da plataforma cripto do BTG Pactual em relação à duas criptomoedas em específico.

Para a carteira recomendada de perfil moderado, os especialistas da Mynt decidiram aumentar a exposição na criptomoeda Avalanche (AVAX), enquanto para o perfil sofisticado, recomendaram o aumento na exposição de Avalanche e Solana (SOL).

Avalanche (AVAX)

Em 12º lugar entre as maiores do mundo por valor de mercado de acordo com dados do CoinMarketCap, a AVAX acumula queda de mais de 22% no último mês, mas tem sinalizado uma recuperação recente. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda subiu mais de 4,8%.

“Diante do panorama atual, percebemos que a recente queda no mercado apresenta uma oportunidade para rebalanceamento do portfólio, vendendo ativos de menor desempenho e adquirindo outros mais promissores. Nesse contexto, optamos por reduzir a exposição ao LDO e aumentar proporcionalmente a nossa posição em AVAX na Carteira Moderada e Carteira Sofisticada”, justificaram os analistas da Mynt no documento.

“Assim, optamos por trocar a alocação de LDO por AVAX, aumentando a exposição a blockchains alternativos à Ethereum. A Avalanche apresenta-se envolvida em uma narrativa robusta relacionada à tokenização de ativos do mundo real (RWA). Grandes parcerias institucionais, como Citi Bank e JPMorgan, são grandes catalisadores da tese do ativo”, acrescentaram.

Solana (SOL)

Já a SOL estrela entre uma das maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, ocupando atualmente a 5ª posição com mais de US$ 63,5 bilhões. Depois de ter subido mais de 900% em 2023 e sido destaque em diversas edições anteriores da carteira recomendada da Mynt, a SOL acumula alta de 40% desde o início do ano.

Embora tenha despencado cerca de 23% no último mês, a SOL sinaliza recuperação, subindo 2,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Na Carteira Sofisticada, também reduzimos a posição de ETH para aumentar SOL e aumentar ainda mais o retorno esperado da carteira, através de ativos que sofreram mais com a recente correção do mercado, mas continuam com uma tese robusta. O ecossistema da Solana vem crescendo constantemente com novos dApps surgindo e lançando tokens, injetando liquidez em uma das maiores e mais promissoras blockchains do mundo”, justificaram os especialistas da Mynt no documento, disponível na íntegra no aplicativo e site.

