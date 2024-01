Megainvestidora de Wall Street diz que bitcoin vai valer US$ 1,5 milhão com ETFs

Cathie Wood, líder da gestora Ark Invest e uma megainvestidora de Wall Street, afirmou nesta sexta-feira, 12, que espera que o preço do bitcoin chegue à casa dos US$ 1,5 milhão até o final de 2030, impulsionado pelo lançamento de ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos. A Ark está entre as empresas autorizadas a lançar um fundo negociado em bolsa do ativo.

A CEO da gestora falou sobre o tema durante uma entrevista ao canal CNBC. A nova projeção de Wood representa uma alta em relação a uma previsão da Ark feita em 2022 e em 2023 de que a criptomoeda poderia valer mais de US$ 1 milhão em 2030.

Ao justificar a projeção, Wood afirmou que "nós achamos que a probabilidade de um cenário de forte valorização aumentou com a aprovação da SEC [para os ETFs]. Esse é um sinal verde". Na quarta-feira, 10, a SEC autorizou o lançamento de 11 ETFs de bitcoin.

Wood explicou ainda que a Ark Invest trabalha com três cenários possíveis para o preço da criptomoeda até 2030. No mais pessimista, ela valeria US$ 2558, mil. Em um cenário base, chegaria a US$ 682,8 mil. E, no cenário mais otimista, atingiria a casa dos US$ 1,5 milhão. Para Wood, o terceiro cenário é o mais provável no momento.

Alta do bitcoin

Atualmente, o bitcoin é cotado em cerca de US$ 44 mil, ou seja, a projeção da Ark Invest indica um amplo espaço de valorização para o ativo nos próximos anos. Wood destacou que a lógica por trás da previsão envolve uma adoção significativa por agentes tradicionais do mercado.

O principal caso de uso que sustentaria esse crescimento é o uso do bitcoin como um "ouro digital", ou seja, uma reserva de valor. Quanto maior for esse uso, mais a criptomoeda tende a valorizar. Outros cenários de destaque no relatório são o uso para envio de remessas internacionais e como moeda de mercados emergentes.

Em relatórios anteriores, a Ark Invest observou que os investidores da criptomoeda se tornaram mais focados no longo prazo e a rede blockchain do ativo está cada vez mais segura. Além disso, grandes empresas do mercado têm aderido cada vez mais ao ativo.

Já o banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório recentemente em que afirma que o bitcoin poderá atingir a casa dos US$ 200 mil até o fim de 2025, levando em conta os ganhos que o ouro teve após o lançamento dos seus ETFs no início dos anos 2000.

