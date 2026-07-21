Parlamento russo aprova lei que regulamenta mercado de criptomoedas

Os legisladores russos aproximaram o país de sua primeira estrutura abrangente para o mercado de criptomoedas, após concluírem as leituras finais de um projeto de lei que regulamentaria a atividade com ativos digitais.

A Duma Estatal da Rússia, a câmara baixa do parlamento, aprovou o projeto de lei nº 1194918-8, intitulado "Sobre Moeda Digital e Direitos Digitais", em sua segunda e terceira leituras na terça-feira, de acordo com os registros parlamentares oficiais.

Se aprovado, o projeto de lei estabeleceria regras para os participantes do mercado de criptomoedas, incluindo bolsas de valores, corretoras, gestoras de ativos e custodiantes, permitindo ao mesmo tempo o uso de criptoativos em operações de comércio exterior.

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A votação representa o maior passo legislativo da Rússia rumo a um mercado de criptomoedas regulamentado até o momento, embora o projeto de lei ainda precise da aprovação do Conselho da Federação e da assinatura do presidente Vladimir Putin para se tornar lei.

Papel fundamental do banco central

O projeto de lei daria ao Banco da Rússia ampla supervisão do mercado regulamentado, incluindo a autoridade para determinar quais criptoativos podem ser oferecidos por meio de intermediários licenciados e para emitir regulamentos de implementação.

A proposta também estabeleceria cinco categorias de participantes regulamentados do mercado — corretoras de criptomoedas, corretoras de valores mobiliários, gestoras de ativos, custodiantes e provedores de serviços de câmbio — definindo quem pode comprar, vender, manter e trocar criptoativos sob a nova estrutura.

O projeto de lei introduz regras diferentes para investidores qualificados e não qualificados. Os investidores não qualificados teriam um limite anual de 300.000 rublos (cerca de US$ 3.800) para compras de criptomoedas por meio de um único intermediário e um limite de 100.000 rublos para transferências internacionais. Os investidores qualificados teriam limites anuais de 3 milhões de rublos para compras e 1 milhão de rublos para transferências internacionais.

O projeto de lei continuaria proibindo o uso de criptoativos para pagamento de bens e serviços dentro da Rússia. Ao mesmo tempo, permitiria o uso de criptoativos em operações de comércio exterior, refletindo o esforço mais amplo da Rússia para facilitar liquidações transfronteiriças fora da infraestrutura de pagamentos tradicional.

A implementação está prevista para começar em 2026

A maior parte das disposições do projeto de lei entraria em vigor em 1º de setembro de 2026, caso o presidente o sancione. Os legisladores também incluíram um período de transição até 1º de julho de 2027, dando aos participantes do mercado tempo para se adequarem às novas regras.

Após o término do período de transição, os participantes do mercado teriam que realizar transações com criptomoedas por meio de organizações regulamentadas. Os bancos também teriam que rejeitar transações que não estejam em conformidade com a nova estrutura, de acordo com o projeto de lei.

Os legisladores russos também estão trabalhando em projetos de lei relacionados à tributação de criptomoedas e às penalidades por violações da nova estrutura. Um projeto de lei tributária separado já passou pela primeira leitura, e os legisladores esperam que os projetos que estabelecem penalidades para violações sejam aprovados antes do fim do período de transição.

A lei é apenas o primeiro passo

Olga Goncharova, chefe do Centro de Especialistas em Ativos Financeiros Digitais e Moedas Digitais da Associação de Bancos Russos, afirmou que o projeto de lei criaria uma estrutura legal, mas ainda exigiria uma ampla regulamentação complementar antes que o mercado pudesse operar.

“A lei em si é apenas o começo”, disse Goncharova ao Cointelegraph, acrescentando: “Se ela funcionará na prática depende de vários mecanismos que ainda estão sendo desenvolvidos pela comunidade bancária em conjunto com o Banco da Rússia”.

Goncharova afirmou que o Banco da Rússia planeja emitir cerca de 80 atos regulatórios adicionais até o final do ano para definir como a nova estrutura funcionará na prática. Ela acrescentou que espera que o presidente sancione a lei nos próximos dias.

Ela também afirmou que o setor bancário e o banco central estão desenvolvendo infraestrutura essencial, incluindo um sistema doméstico de regras de viagem, infraestrutura de nós blockchain e ferramentas de análise de criptomoedas, para dar suporte ao mercado regulamentado.

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