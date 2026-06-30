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Ibovespa cai forte com Vale, Petrobras e bancos em queda; dólar tem leve alta

Investidores também aguardam a divulgação de dados do mercado de trabalho o Brasil e nos EUA

Ibovespa: o principal índice acionário da B3 recuava 1,13%, aos 171.254 pontos (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: o principal índice acionário da B3 recuava 1,13%, aos 171.254 pontos (Germano Lüders/Exame)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 30 de junho de 2026 às 11h11.

Depois do fechamento praticamente estável no dia do jogo da Seleção Brasileira, com ligeira queda de 0,05%, o Ibovespa ampliou as perdas na sessão desta terça-feira, 30. Por volta das 11h10 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 1,13%, aos 171.254 pontos, em um pregão marcado pela cautela antes da divulgação de indicadores do mercado de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos.

No mesmo horário, o dólar comercial operava estável com ligeira variação positiva de 0,05%, cotado a R$ 5,178.

Entre as ações de maior peso do índice, o movimento era amplamente negativo. A Vale (VALE3) recuava 0,32%, na contramão do minério de ferro que teve alta de 0,61% na bolsa de Dalian, na China. A Petrobras também caía entre 0,42% (PETR4) e 0,59% (PETR3), assim como as ações de grandes bancos.

A Braskem (BRKM5) liderava as perdas, contudo, com queda de mais de 8%, seguida pela RD Saúde (RADL3), que recuava 4,31%, e por Magazine Luiza (MGLU3) e Assaí (ASAI3), com baixa de 3,45% e 3,44%, respectivamente.

A única ação em alta era da Embraer (EMBJ3), que subia 1,13%.

No Brasil, os investidores aguardam a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), às 14h30, em busca de novos sinais sobre o ritmo da atividade econômica. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP) caiu 0,30% em maio.

Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para o relatório Jolts, previsto para as 11h, que pode oferecer novas pistas sobre o mercado de trabalho estadunidense e os próximos passos do Federal Reserve (Fed). O mercado também acompanha o índice de confiança do consumidor e aguarda o balanço da Nike.

Petróleo tem leve alta com foco no Oriente Médio

O petróleo opera em leve alta diante das incertezas sobre a estabilidade do cessar-fogo envolvendo Estados Unidos e Irã. O Brent avançava 0,27%, para US$ 73,35, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subia 0,69%, para US$ 71,24.

Os investidores acompanham possíveis novas conversas entre representantes dos dois países no Catar, em meio às dúvidas sobre a durabilidade da trégua e aos riscos para o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado globalmente.

Maior parte das bolsas globais sobem avança

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única. O Nikkei avançou 0,86%, o Kospi ganhou 0,97% e o CSI 300 subiu 1,07%, enquanto o Hang Seng caiu 0,63% e o S&P/ASX 200 recuou 0,51%.

As bolsas europeias também operam em alta durante o pregão desta sessão, com o Stoxx 600 avançando 0,78%, a 641,10 pontos, e o DAX subindo 1,14%, aos 24.906,99 pontos. O FTSE 100 ganha 0,72%, aos 10.559,38 pontos, enquanto o FTSE MIB também registra valorização de 0,76%, a 51.553,10 pontos.

Na contramão, o CAC 40 recua 0,55%, para 8.384,87 pontos, destoando do tom positivo da região.

Nos EUA, o Dow Jones registrava ligeira alta de 0,17%, enquanto o S&P 500 subia 0,35%. O Nasdaq avançava 0,70% e o Nasdaq 100 avança 1,03%, com suporte do setor de tecnologia.

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