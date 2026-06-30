Ibovespa cai forte com Vale, Petrobras e bancos em queda; dólar tem leve alta

Depois do fechamento praticamente estável no dia do jogo da Seleção Brasileira, com ligeira queda de 0,05%, o Ibovespa ampliou as perdas na sessão desta terça-feira, 30. Por volta das 11h10 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 1,13%, aos 171.254 pontos, em um pregão marcado pela cautela antes da divulgação de indicadores do mercado de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos.

No mesmo horário, o dólar comercial operava estável com ligeira variação positiva de 0,05%, cotado a R$ 5,178.

Entre as ações de maior peso do índice, o movimento era amplamente negativo. A Vale (VALE3) recuava 0,32%, na contramão do minério de ferro que teve alta de 0,61% na bolsa de Dalian, na China. A Petrobras também caía entre 0,42% (PETR4) e 0,59% (PETR3), assim como as ações de grandes bancos.

A Braskem (BRKM5) liderava as perdas, contudo, com queda de mais de 8%, seguida pela RD Saúde (RADL3), que recuava 4,31%, e por Magazine Luiza (MGLU3) e Assaí (ASAI3), com baixa de 3,45% e 3,44%, respectivamente.

A única ação em alta era da Embraer (EMBJ3), que subia 1,13%.

No Brasil, os investidores aguardam a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), às 14h30, em busca de novos sinais sobre o ritmo da atividade econômica. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP) caiu 0,30% em maio.

Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para o relatório Jolts, previsto para as 11h, que pode oferecer novas pistas sobre o mercado de trabalho estadunidense e os próximos passos do Federal Reserve (Fed). O mercado também acompanha o índice de confiança do consumidor e aguarda o balanço da Nike.

Petróleo tem leve alta com foco no Oriente Médio

O petróleo opera em leve alta diante das incertezas sobre a estabilidade do cessar-fogo envolvendo Estados Unidos e Irã. O Brent avançava 0,27%, para US$ 73,35, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subia 0,69%, para US$ 71,24.

Os investidores acompanham possíveis novas conversas entre representantes dos dois países no Catar, em meio às dúvidas sobre a durabilidade da trégua e aos riscos para o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado globalmente.

Maior parte das bolsas globais sobem avança

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única. O Nikkei avançou 0,86%, o Kospi ganhou 0,97% e o CSI 300 subiu 1,07%, enquanto o Hang Seng caiu 0,63% e o S&P/ASX 200 recuou 0,51%.

As bolsas europeias também operam em alta durante o pregão desta sessão, com o Stoxx 600 avançando 0,78%, a 641,10 pontos, e o DAX subindo 1,14%, aos 24.906,99 pontos. O FTSE 100 ganha 0,72%, aos 10.559,38 pontos, enquanto o FTSE MIB também registra valorização de 0,76%, a 51.553,10 pontos.

Na contramão, o CAC 40 recua 0,55%, para 8.384,87 pontos, destoando do tom positivo da região.

Nos EUA, o Dow Jones registrava ligeira alta de 0,17%, enquanto o S&P 500 subia 0,35%. O Nasdaq avançava 0,70% e o Nasdaq 100 avança 1,03%, com suporte do setor de tecnologia.