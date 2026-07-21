Grayscale protocola pedido para lançar ETF de worldcoin e criptomoeda sobe

A Grayscale protocolou uma declaração de registro S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) à vista de worldcoin.

O analista de ETFs da Bloomberg, James Seyffart, confirmou o protocolo na rede social X (Twitter) em 20 de julho de 2026, compartilhando uma captura de tela do documento. A iniciativa representa mais um passo na ampliação da atuação da Grayscale em produtos negociados em bolsa (ETPs) de altcoin com único ativo.

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Detalhes e estrutura do protocolo

O registro abrange o Grayscale Worldcoin ETF, que deve ser negociado sob o ticker GWLD na Nasdaq.

As cotas seriam emitidas e resgatadas em blocos padrão de 10 mil unidades, seguindo o modelo já utilizado por outros fundos e trusts de ativos digitais administrados pela Grayscale.

NEW: @Grayscale files for a Worldcoin ETF ethereum:0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753. LOOK INTO THE ORB pic.twitter.com/nhdvVVK2IQ — James Seyffart (@JSeyff) July 20, 2026

Esse protocolo representa a etapa inicial do processo regulatório. A Grayscale ainda precisa obter a aprovação da SEC e apresentar uma proposta de alteração da regra 19b-4 para listagem na bolsa antes que o produto possa ser negociado publicamente. Protocolos semelhantes envolvendo outras altcoins levaram meses até receber aval e iniciar as operações.

A worldcoin impulsiona o ecossistema World, que emprega o dispositivo Orb para verificação biométrica, gerando credenciais de prova de humanidade. O projeto já alcançou milhões de usuários verificados em dezenas de países.

*Matéria original escrita por Lockridge Okoth no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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