Capital de risco para projetos com criptomoedas caiu 34% no 4º trimestre de 2022

O ano de 2022 foi difícil para o setor de criptomoedas, e as condições sombrias do mercado tiveram reflexo no declínio no financiamento de fundos de capital de risco (VC, na sigla em inglês) para projetos da indústria, atingindo desde novas criptos até usos para a tecnologia blockchain.

Um relatório da empresa Blockdata destaca quedas trimestrais consecutivas no investimento de fundos de capital de risco ao longo de 2022, em oposição ao crescente financiamento de VCs a projetos do espaço mais amplo da Web3 em 2021, um ano que teve um quadro econômico mais favorável para o setor.

Analisando dados da CB Insights, a Blockdata revelou que o último trimestre de 2022 registrou uma queda de 34% em relação ao terceiro trimestre no que diz respeito ao financiamento de VCs. O último trimestre do ano registrou um declínio ainda mais drástico em comparação com o primeiro e segundo trimestres: 67% e 53%, respectivamente.

A queda no investimento de VCs no mercado de criptomoedas se intensificou a cada trimestre desde a máxima histórica de US$ 11 bilhões em investimentos distribuídos entre 692 projetos nos primeiros quatro meses de 2022. A Blockdata aponta vários fatores para justificar o declínio no financiamento para a indústria.

O colapso do ecossistema Terra em maio de 2022, que eliminou US$ 60 bilhões em capitalização de mercado, foi destacado como um evento catalisador, levando à subsequente falência das empresas de investimento e empréstimo de criptomoedas Three Arrows Capital e Celsius.

A implosão da FTX em novembro de 2022 impactou ainda mais o espaço, enquanto as condições macroeconômicas globais nos mercados de capitais afetados pelo aumento das taxas de juros e da inflação também desempenharam um papel no declínio dos investimentos dos capitalistas de risco.

Como resultado, o quarto trimestre de 2022 viu apenas US$ 3,7 bilhões em financiamento de VCs – uma queda de 61% em relação aos US$ 9,6 bilhões investidos no quarto trimestre de 2021. O financiamento total para startups de criptomoedas caiu 11% ao ano, de US$ 32 bilhões para US$ 29 bilhões.

A Blockdata destaca que o volume de negócios em 2022 aumentou em 35% em comparação com 2021, um raro dado positivo em um ano que será lembrado como um dos mais duros para a indústria. A empresa sugere que, apesar de uma retração nos investimentos de capital de risco, os investidores ainda estão procurando oportunidades relacionadas a tecnologias, aplicativos e startups baseados em blockchain.

O relatório observa que os investimentos de capital de risco estão mudando para “inovações não voláteis”, incluindo pontes entre blockchains, pagamentos e remessas internacionais, empréstimos, organizações autônomas descentralizadas, gerenciamento de ativos e gerenciamento de identidade digital.

O quarto trimestre ainda registrou alguns investimentos consideráveis de VCs. O Amber Group obteve o maior financiamento, levantando US$ 300 milhões em uma rodada da Série C em dezembro de 2022 para enfrentar os danos causados por produtos específicos afetados pelo desastre da FTX.

Nove “megarodadas de blockchain” ocorreram no quarto trimestre, onde as empresas arrecadaram mais de US$ 100 milhões em financiamento. A Uniswap e a Celestia foram as únicas empresas a alcançar o status de unicórnio no quarto trimestre do ano passado, avaliadas em US$ 1,7 bilhão e US$ 1 bilhão, respectivamente.

A Coinbase Ventures foi identificada como um dos investidores corporativos mais ativos de 2022, tendo participado de 13 rodadas de financiamento diferentes de startups de blockchain e criptomoedas.

