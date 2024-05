Criador de blockchain diz que mercado cripto está perto de "momento ChatGPT"

O executivo Evan Cheng, criador do blockchain Sui, afirmou recentemente que o mercado de criptomoedas poderá ter, em breve, o seu "momento ChatGPT". O termo foi usado por ele para se referir à chegada de um novo caso de uso para a tecnologia blockchain que resultaria na sua adoção em massa.

Cheng é o CEO e um dos fundadores da Mysten Labs, empresa que criou a Sui. A rede foi lançada no ano passado e vem ganhando relevância no mercado cripto. Recentemente, o projeto também anunciou parcerias com a ByteDance, a dona do TikTok, e com o Google.

Em entrevista ao site The Block, o executivo destacou que "uma aplicação matadora está chegando para a Web3". O termo costuma ser usado para um caso de uso da tecnologia que acaba destravando o seu potencial e democratizando sua adoção pela população.

Para Cheng, isso seria equivalente ao que o ChatGPT fez com a inteligência artificial, mostrando o seu potencial e facilitando o acesso, resultando em uma adoção significativa. Na visão dele, esse cenário "chegará em breve" para o mundo das criptomoedas.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Interesse de empresas por blockchain

Ele destacou que o atual ciclo de alta do mercado cripto - mesmo com uma lateralidade e queda nas últimas semanas - ocorre em meio a um interesse crescente das empresas tradicionais em relação à tecnologia blockchain, atingindo um grau nunca antes observado no mercado.

"Nós estamos vendo muito interesse das companhias tradicionais, companhias que antigamente não fizeram nada no ecossistema [cripto] estão agora entrando nele", ressaltou o executivo.

Na visão de Cheng, esse interesse está ligado a um comprometimento das empresas de tecnologia com uma "inovação perpétua". "Elas não estão fazendo isso [adotando blockchain] apenas por publicidade, elas estão ativamente olhando para a Web3 e trabalhando conosco", disse.

Questionado sobre como isso afeta a proposta do mundo cripto de aumentar a descentralização em diversos setores, Cheng comentou que "talvez a descentralização não seja uma ameaça imediata para os modelos de negócio dessas empresas, mas com isso [adoção de blockchain] as grandes companhias acabam durando mais".