Criptomoeda meme pepe dispara e atinge maior valor da história, impulsionada pela GameStop

A criptomoeda meme pepe disparou entre a última segunda-feira, 13, e esta terça-feira, 14, e chegou a atingir um novo recorde histórico de preço, com uma alta de 19% em poucas horas. A disparada do ativo ocorre em meio ao retorno do "fenômeno" GameStop, com investidores de varejo voltando a comprar ações da companhia.

A alta do pepe coincidiu com o retorno de uma das principais figuras por trás da disparada das ações da GameStop em 2021, um fenômeno que ficou conhecido no mercado como a "revolta das sardinhas", se referindo a investidores menores no mercado financeiro. Keith Gill, um analista mais conhecido pelo apelido Roaring Kitty, voltou a publicar nas redes sociais após um longo período inativo.

A sua primeira publicação retomando sua presença no X, antigo Twitter, foi um vídeo que chamou a atenção dos investidores por contar mudar uma cena do filme Gangues de Nova York. No vídeo, alguns personagens aparecem com a pele pintada de verde. E, para alguns investidores, isso foi suficiente para criar a ideia de que Gill poderia estar se associando ao pepe e sua comunidade.

A euforia após a publicação alimentou uma disparada não apenas do pepe, mas também de outras criptomoedas meme, inclusive com a criação de novos ativos especificamente ligados ao movimento desses investidores de varejo. Entretanto, o movimento também abriu margem para especulações e boatos.

Um deles era de que os sistemas da corretora de criptomoedas Coinbase teriam saído do ar porque a exchange estaria se preparando para listar o pepe, o que representaria um potencial de valorização ainda maior. Foi graças a essa especulação que o pepe teve um novo impulso e chegou ao preço recorde, de US$ 0,00001096.

A PLATAFORMA CRYPTO BRASILEIRA QUE ACEITA PIX NO DEPÓSITO. Invista em criptomoedas e faça seus depósitos em reais com a segurança do Pix. Acredite no poder da economia digital e saia na frente. Abra sua conta com taxa zero!

Pepe e criptomoedas meme

Entretanto, as criptomoedas meme acabaram comprovando sua alta volatilidade mais uma vez. Os boatos acabaram não se concretizando e Gill não fez novas referências ao pepe. Com isso, o ativo devolveu parte dos ganhos nas últimas horas e, agora, acumula uma alta de 3,4% nesta terça-feira, cotado a US$ 0,00001049.

O caso mostra mais uma vez que o risco de investir nas chamadas memecoins. Em geral, esses projetos não possuem um valor intrínseco e atraem investidores ao se associar com memes, mas acabam tendo altas volatilidades, podendo resultar tanto em grandes lucros quanto em perdas ainda maiores para investidores.

Lançado em 2023, o pepe se tornou em pouco tempo uma das criptomoedas meme mais conhecidas e valiosas do mercado cripto. O ativo foi lançado para competir com as duas maiores memecoins do mercado, a dogecoin e o shiba inu, mas ainda não chegou no mesmo tamanho que os dois ativos. Atualmente, o pepe é a 27ª maior cripto do mercado em termos de capitalização, enquanto o dogecoin é a 10ª e o shiba inu, a 12ª.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok