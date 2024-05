Investidores institucionais não acreditam em alta do bitcoin no curto prazo, aponta relatório

A empresa de análise de mercado CF Benchmarks divulgou um relatório nesta sexta-feira, 17, em que avalia que os investidores institucionais estão céticos em relação a uma possível retomada do movimento de alta do bitcoin no curto prazo. Apesar de ter apresentado uma recuperação, a criptomoeda segue apresentando lateralidade.

No relatório, analistas pontuam que, apesar de resultados mais positivos sobre a inflação dos Estados Unidos nesta semana, o mercado ainda não superou todas as suas preocupações em torno do tema, o que tem impedido uma superação das barreiras em torno do preço da criptomoeda no curto prazo.

A CF Benchmark analisou dados de negociação do mercado futuro de bitcoin na Bolsa de Chicago, o maior do setor, e identificou que os investidores institucionais seguem operando sem confiança sobre uma possível nova alta da criptomoeda no curto prazo.

"A inclinação da volatilidade, que representa a diferença na volatilidade implícita entre opções de venda e opções de compra fora do dinheiro (OTM), é bastante pronunciada nas opções de prazo mais curto", destacam os analistas, o que indica um pessimismo em relação ao preço do ativo.

Eles pontuam ainda que "a maior volatilidade implícita [demanda] por opções de venda em comparação com opções de compra sugere que os investidores ainda estão cautelosos quanto aos riscos de queda no curto prazo e estão dispostos a pagar um prêmio por opções de venda protetoras".

As opções protetores evitam que os investidores tenham prejuízo caso um ativo desvalorize até um determinado preço. E a demanda por esse tipo de derivativo indica que os investidores ainda não esperam uma alta do bitcoin no curto prazo, pelo contrário.

Foco no longo prazo

Ao mesmo tempo, a análise de negociações no mercado futuro aponta que os investidores institucionais estão ficando mais otimistas em relação ao futuro do bitcoin. O interesse por opções de compra do ativo para preços com foco no longo prazo aumentou nos últimos dias.

Além disso, a volatilidade nas negociações e preços das opções de longo prazo caiu, segundo a CF Benchmarks. "Isto pode ser interpretado como um sinal do crescente envolvimento institucional, uma vez que estes investidores têm muitas vezes uma visão mais matizada do mercado e são menos propensos a oscilações extremas de sentimento", diz a empresa.

