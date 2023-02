Reciclar para ganhar: startup promete lucro por lixo reciclado usando blockchain

'Reciclar para ganhar' foi o lema apresentado por Eric Vogel no início deste mês, ao apresentar sua startup na Convenção Europeia de Blockchain, décadas depois de começar a reciclar plásticos e latas da casa de sua avó para ganhar dinheiro extra para ganhar um videogame.

O amor de Vogel por videogames e o crescente interesse no impacto da reciclagem no mundo estão por trás de sua inspiração para a Circularr, uma empresa com sede em Londres que busca conectar recicladores, fabricantes e marcas em um ecossistema de reciclagem descentralizado.

A reciclagem adequada é um desafio crescente. De acordo com o Índice de Fabricantes de Resíduos de Plástico, a reciclagem em todo o mundo não está se expandindo rápido o suficiente para acompanhar os resíduos de plástico, resultando em maiores chances de serem descartados nos oceanos, praias e rios do que ir para usinas de reciclagem.

Em 2021, mais de 139 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos de uso único foram gerados em todo o mundo.

A startup de quase três anos está permitindo que os consumidores depositem resíduos plásticos em pontos de coleta, como fabricantes de máquinas de venda automática, pontos de reciclagem e lixeiras inteligentes por meio de parcerias. As embalagens são recolhidas e enviadas para uma central de reciclagem. Este processo amplamente utilizado, no entanto, agora é alimentado pela tecnologia blockchain.

O desperdício de plástico é recompensado com um token de utilidade deflacionário que pode ser usado para trocar por incentivos exclusivos e ofertas por meio de uma carteira nativa, como um café ou refeição grátis, ou para cunhar tokens não-fungíveis (NFT) com dados subjacentes sobre materiais reciclados, como sua origem e tipo de plástico, proporcionando uma rastreabilidade de ponta a ponta do processo de reciclagem.

"Plásticos de um evento ou local específico podem atingir um preço ainda mais alto do que uma tonelada métrica padrão de plástico reciclado, pois teriam todos os dados subjacentes anexados a ele. Assim, marcas e organizações poderiam reciclar esse plástico para produzir kit de edição limitada ou mercadorias de eventos importantes", disse Vogel ao Cointelegraph, acrescentando que:

“Ao usar a tecnologia blockchain, torna-se possível criar uma trilha digital que registra todas as etapas do processo de reciclagem, desde a coleta de resíduos até a venda de materiais reciclados”.

O conceito rendeu à equipe da Circularr o reconhecimento como startup blockchain do ano no evento europeu. Além disso, recentemente, a startup recebeu um compromisso de investimento de US$ 50 milhões do grupo de investimentos alternativos GEM, fornecendo liquidez e recursos para instalações piloto de reciclagem de materiais (MRFs).

"Estamos muito honrados por termos sido selecionados como a startup europeia de blockchain do ano no @EBlockchainCon Obrigado aos organizadores, júri e todas as startups incríveis e a comunidade por uma experiência inesquecível", publicou a Circularr no Twitter.

Esforços semelhantes foram vistos em outros campos da agenda global ambiental, social e de governança (ESG). A tecnologia Blockchain e os sistemas automatizados estão sendo cada vez mais utilizados para melhorar a eficiência e a precisão do mercado de carbono, um componente crítico da luta contra as mudanças climáticas. Vogel também observou que:

“A tecnologia blockchain pode ajudar a enfrentar alguns dos desafios associados à reciclagem, como a falta de confiança entre as partes interessadas e a dificuldade em verificar a origem e a qualidade dos materiais reciclados”.

As instalações da Circularr e outros pontos de coleta estão planejados para serem implantados em estações de trem e estações de serviços de rodovias em todo o Reino Unido, bem como em estações de metrô e aeroportos nos Estados Unidos. Outras parcerias com estádios e eventos esportivos também estão previstas em países do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Os próximos esforços da startup incluem a implementação de rampas de entrada e saída com parceiros para permitir que os usuários troquem tokens por outras criptomoedas e dinheiro fiduciário, bem como um sistema de rastreamento planejado para o segundo semestre de 2023.

Gamificar o processo de reciclagem também é um dos objetivos da startup, visando marcas com o objetivo de recompensar os usuários com tokens e prêmios por seus resíduos reciclados. "Tudo começou com um Game Boy e um desejo de fazer a diferença. E agora, aqui estamos nós, trabalhando para uma economia melhor e mais circular".

