Caixa entra no mundo cripto e lança 1º fundo de investimento em criptomoedas

A Caixa anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento do seu primeiro fundo de investimentos dedicado às criptomoedas. O produto fará parte do portfólio da Caixa Asset, gestora de recursos do banco, e é resultado de uma parceria com a gestora Hashdex.

Batizado de CAIXA Expert Hashdex Nasdaq Crypto Index FIC, o fundo é do tipo multimercado e buscará replicar o desempenho do Nasdaq Crypto Index, índice oferecido na bolsa de valores dos Estados Unidos especializada em tecnologia. A Hashdex foi a responsável por desenvolver o índice.

Com a replicação, o fundo da Caixa vai investir "forma diversificada nos ativos mais relevantes do mercado global de cripto". A empresa ressaltou que o lançamento "marca a entrada da Caixa Asset nessa classe de ativos e amplia as opções reguladas de investimento em cripto para o varejo brasileiro".

O fundo será aberto ao público e terá uma aplicação mínima inicial de R$ 100, com prazo de resgate D+1 (no dia útil posterior à operação) para compra de cotas e D+8 para liquidações. Segundo a empresa, "a estrutura foi pensada para equilibrar liquidez, acessibilidade e segurança regulatória".

Crescimento do mercado cripto

O objetivo final é reduzir as "barreiras de entrada para o pequeno investidor", aproximando esse público das criptomoedas. Humberto Magalhães, diretor-presidente da Caixa Asset, disse que "o mercado de criptoativos vem crescendo rapidamente e se tornando parte importante dentre as opções de investimento".

"Nosso objetivo é permitir que o cliente da Caixa tenha acesso a essa tendência de forma simplificada, por meio de um investimento regulado. É mais uma forma de diversificar as opções de investimentos e participar dessa evolução tecnológica que está transformando o mercado financeiro, atraindo um público com maior apetite a riscos, incluindo os jovens", ressaltou.

Ele comentou ainda que "a oferta do produto aos clientes será acompanhada de uma orientação quanto à volatilidade dos criptoativos e da conscientização quanto a pertinência de diversificação da alocação dos recursos disponíveis".

Já Henry Oyama, diretor de Estratégias de Investimento da Hashdex, avalia que a parceria com "uma das casas de gestão mais relevantes do país" é um "passo histórico para ampliar o alcance dessa indústria. É a combinação entre a solidez de uma gestora com tradição no mercado local e a expertise de quem lidera o mercado cripto no mundo".

Com o lançamento, a Caixa também entra em um grupo de bancos brasileiros tradicionais que lançaram fundos de investimento em criptomoedas nos últimos anos, caso do BTG Pactual, Itaú, Safra, Bradesco e Santander.

