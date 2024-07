Famosos lançaram 30 criptomoedas próprias em junho, mas todas caíram mais de 70%

Ao menos 30 celebridades lançaram em junho projetos de criptomoedas associadas a suas imagens, de acordo com um levantamento divulgado nas redes sociais. Entretanto, todos os projetos amarguraram um desempenho desastroso desde a estreia, amargando perdas de mais de 70%.

O levantamento se baseou apenas em criptomoedas meme lançadas na rede blockchain Solana, que tem ganhado espaço como uma rede de criação de memecoins - como esses ativos são conhecidos - desde o início do ano, dando origem a projetos que se consolidaram no mercado nos últimos meses.

Entretanto, as criptos de celebridades não tiveram o mesmo sucesso. O levantamento indica que, dos 30 ativos lançados, 15 desvalorizaram mais de 99%, na prática perdendo todo o valor de mercado. Entre elas, estão moedas digitais do lutador Floyd Mayweather, da cantora Doja Cat e do rapper 50 Cent.

Nos dois últimos casos, porém, houve a confirmação que as criptomoedas lançadas eram, na verdade, parte de um golpe que envolveu um ataque hacker nas contas dos famosos nas redes sociais, divulgando em seguida o ativo falso para investimentos.

Na maioria dos lançamentos, os projetos acabaram sendo abandonados pouco tempo depois da estreia, mas 12 seguem em atividade, com publicações periódicas nas redes sociais divulgando os ativos.

Em muitos casos, os posts divulgando as criptomoedas foram deletados, indicando que ou o projeto fazia parte de um golpe com ataque hacker que não foi divulgado para o público ou que a celebridade por trás da moeda digital acabou desistindo da iniciativa diante do desempenho ruim.

Outro destaque negativo é a criptomoeda própria lançada por Caitlyn Jenner, que buscou se aproveitar da aproximação do ex-presidente Donald Trump com o mercado cripto para atrair possíveis investidores.

O levantamento cita, ainda, a memecoin DJT, que havia sido associada inicialmente a Barron Trump, filho de Donald Trump. Porém, pessoas próximas ao ex-presidente negaram qualquer envolvimento direto da família Trump com o ativo, o que faz a moeda digital despencar mais de 80%.

Os dados reforçam os cuidados necessários ao investir em criptomoedas meme, que estão sujeitas a fortes volatilidades, perdas significativas e, muitas vezes, são usadas em golpes.