Criptomoeda ligada a Caitlyn Jenner movimenta mais de US$ 100 milhões e gera temor sobre golpe

A ex-atleta e socialite Caitlyn Jenner criou uma confusão no mercado de criptomoedas nesta segunda-feira, 27, após suas contas nas redes sociais começarem a divulgar uma criptomoeda com o seu sobrenome. O ativo já movimentou mais de US$ 100 milhões em investimentos, mas usuários não descartam que o projeto seja um golpe e que as contas tenham sido alvo de um ataque hacker.

O caso começou quando o perfil de Jenner no X, antigo Twitter, publicou uma foto em que ela apareceu cumprimentando o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que tem buscado se aproximar do mercado cripto. Na legenda da publicação, ela comentou que os dois "amam cripto".

Pouco depois, no domingo, 26, a conta de Jenner compartilhou o lançamento do que seria uma criptomoeda própria ligada à ex-atleta, batizada de jenner, e começou a incentivar os seus seguidores a investir no ativo, compartilhando supostos relatos de investidores que teriam lucrado com a moeda digital.

Em pouco tempo, os seguidores começaram a afirmar que a conta de Jenner teria sido hackeada. Para negar a informação, ela compartilhou um vídeo de sua empresário, Sophia Hutchins, e disse que estava "fora jogando golfe" enquanto sua equipe cuidava do lançamento do ativo.

Entretanto, usuários afirmaram que o vídeo de Hutchins confirmando o projeto poderia ser falso, gerado via inteligência artificial. Mais tarde, um outro vídeo foi publicado no X com Jenner confirmando o projeto e negando que os conteúdos seria falsos ou frutos de um ataque hacker.

"Estou otimista como sempre em relação a cripto! Não podemos confiar simplesmente em moedas fiduciárias – especialmente hoje, com uma inflação desenfreada e gastos massivos do governo", alegou a ex-atleta em outra publicação.

Em outra publicação, Jenner disse que "nem todas as criptomoedas, tokens, moedas ou outros ativos cripto são o investimento correto para todos os indivíduos. Existe sempre um risco associado a qualquer investimento – incluindo a perda de valor".

Mesmo assim, diversos usuários ainda não estão convencidos sobre a autenticidade das publicações e acreditam que o caso é um golpe. No Instagram, posts na conta de Jenner sobre a criptomoeda também foram deletados, aumentando a suspeita. Enquanto isso, o ativo segue atraindo investidores e movimentou mais de US$ 100 milhões em negociações.

