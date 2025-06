Bybit: o que aconteceu depois do maior ataque hacker da história cripto

Os bancos tradicionais são concorrentes das corretas de cripto? É possível lucrar com o mercado de memecoins sem se expor ao risco? O que aconteceu com a Bybit após sofrer o maior ataque hacker da história do mercado cripto?

Para responder essas perguntas, Israel Buzaym, Country Manager da Bybit no Brasil, contou detalhes sobre como a empresa lidou com um ataque hacker de US$ 1,4 bilhão. Além disso, Buzaym fala sobre uma percepção equivocada dos investidores sobre os ciclos do mercado cripto. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

