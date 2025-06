Bitcoin hoje: correção pode preceder movimento de alta, sugere padrão gráfico

Nesta segunda-feira, 2, o bitcoin inicia a semana útil e o mês de junho negociado "de lado" na faixa de US$ 104 mil, após correções que levaram a principal criptomoeda do mercado da máxima de quase US$ 112 mil até a faixa de preço atual.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.393, com alta de 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula alta de quase 8,5%.

"O bitcoin começou junho com força, após registrar seu maior fechamento mensal da história acima de US$ 105 mil. Apesar disso, o curto prazo mostra sinais de exaustão de momentum, com o ativo recuando de máximas recentes próximas a US$ 112 mil. O nível de US$ 100 mil tem se consolidado como um suporte psicológico importante, concentrando alta liquidez e ordens de compra", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

Análise técnica

Apesar da correção, um padrão gráfico sugere que o bitcoin pode voltar a subir em breve, segundo Guilherme Prado:

"Do ponto de vista técnico, o padrão gráfico conhecido como 'cup and handle' (ou 'xícara com alça') segue válido no gráfico diário. Esse padrão é caracterizado por uma formação arredondada semelhante a uma xícara, seguida por uma leve correção — a 'alça' — que tende a anteceder um movimento de alta mais forte. A atual correção do bitcoin pode representar exatamente essa fase de consolidação antes de uma possível retomada do movimento ascendente", disse.

"Se o suporte em US$ 100 mil for mantido, o cenário técnico permanece construtivo. Já uma recuperação acima de US$ 105 mil, com aumento de volume, poderia abrir caminho para buscar resistências em US$ 106.400, US$ 108.000 e até um novo teste da máxima histórica em US$ 112 mil. No entanto, a perda do suporte imediato em US$ 103 mil pode acelerar a correção, com potenciais alvos em US$ 100 mil, US$ 97.600 e US$ 92 mil", acrescentou.

"O sentimento do mercado é de cautela no curto prazo, mas o viés estrutural segue positivo enquanto o bitcoin se mantiver acima dos US$ 100 mil. A consolidação atual pode ser apenas um intervalo antes de novas máximas, especialmente com a menor pressão vinda do desbloqueio de tokens e a continuidade dos fluxos institucionais para o mercado", concluiu.