Buscas por bitcoin no Google estão nas mínimas, e isso pode ser um bom sinal de compra

Buscas no Google por “bitcoin” caíram para cerca de 14 em uma escala de 100 pontos, o menor nível em aproximadamente seis anos. O analista on-chain Willy Woo afirma que esse tipo de silêncio historicamente representou o melhor momento para comprar.

No entanto, quem busca hoje é um perfil diferente. O bitcoin é negociado próximo de US$ 82.070, alta de 1,5% em 24 horas, e traders parecem dominar o interesse remanescente.

Buscas baixas por bitcoin no Google indicam uma zona de compra?

Em 15 de outubro, Woo compartilhou dados do Google Trends para “bitcoin” e “BTCUSD” com uma regra simples e contrária ao senso comum.

The best time to buy BTC is when nobody is interested in it. The best time to sell BTC is when everybody is engaged. CHART: Google searches for BTCUSD and Bitcoin https://t.co/XcL5LN0KDf — Willy Woo (@willywoo) October 15, 2026

O padrão já se repetiu antes. Um gráfico do usuário gidwell0x no X sobrepõe o preço do ativo com os dados das buscas. O registro mostra as consultas por “bitcoin” atingindo o pico em dezembro de 2017, mesmo mês em que o BTC chegou perto de US$ 20 mil.

O interesse, então, caiu para cerca de 10 durante o bear market de 2018 e 2019, período depois visto como oportunidade de acúmulo.

Preço do bitcoin versus buscas no Google

Por que traders, e não iniciantes, impulsionam o interesse agora?

Nesta fase, as buscas por “bitcoin” nunca superaram aproximadamente 45, bem abaixo dos picos de 2017 e 2021.

Em contraste, as buscas por “BTCUSD” bateram recorde em 2025, pouco antes do topo histórico do BTC em outubro.

Essa diferença indica uma mudança no público. Operadores e investidores da era dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês), e não novatos curiosos, lideraram a nova onda de interesse. Woo já argumentou que o bitcoin pode abandonar o ciclo de halving e adotar ciclos mais longos do mercado financeiro tradicional (TradFi).

O sinal também apresenta falhas de tempo. Em 2021, o interesse nas buscas atingiu o ápice cerca de seis meses antes do topo de preço em novembro. Outros indicadores contrários, como leituras extremas de medo, já mostraram atrasos similares.

Os dados de outubro abrangem apenas parte do mês. Cada termo é escalonado pelo seu próprio pico, por isso as duas linhas não são comparáveis diretamente.

Qual é o tamanho do bitcoin diante do ouro e das ações globais?

O valor de mercado do bitcoin está perto de US$ 1,65 trilhão, segundo dados de cotação ao vivo do BTC.

O ouro equivale a cerca de US$ 29,3 trilhões, valor 18 vezes maior, conforme estimativas de oferta do World Gold Council. As ações globais alcançaram US$ 157,8 trilhões ao fim de 2025, de acordo com a World Federation of Exchanges.

Diversas respostas para Woo leem essa diferença como espaço para crescimento. Outros citaram as eleições legislativas nos EUA, guerras em curso e crise energética como fatores para o BTC permanecer estável.

Se a regra de Woo se mantiver, o atual silêncio aponta para acúmulo, não euforia. Entretanto, como operadores agora influenciam o tráfego das buscas, os dados do Google podem refletir mais o apetite especulativo do que a adoção ampla.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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