Impulso de gestores? China? Qual será o próximo grande driver do bitcoin?

A entrada de grandes players do mercado financeiro, como a BlackRock, e o debate sobre a criação de reservas estratégicas por governos marcam uma nova fase estrutural para o bitcoin. No entanto, a dificuldade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para criar uma reserva estratégica da criptomoeda, frustrando parte do mercado, torna difícil prever qual será o próximo grande impulsionador do ativo.

No podcast Future of Money desta semana, Ricardo Bomfim entrevista André Franco, CEO da Boost Research, para responder a essa e outras questões. Assista ao vídeo acima!

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