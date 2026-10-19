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Impulso de gestores? China? Qual será o próximo grande driver do bitcoin?

Impacto dos ETFs institucionais e os fundamentos macroeconômicos que sustentam a projeção do bitcoin atingir US$ 1 milhão

André Franco, CEO da Boost Research, no podcast Future of Money

André Franco, CEO da Boost Research, no podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09h30.

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A entrada de grandes players do mercado financeiro, como a BlackRock, e o debate sobre a criação de reservas estratégicas por governos marcam uma nova fase estrutural para o bitcoin. No entanto, a dificuldade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para criar uma reserva estratégica da criptomoeda, frustrando parte do mercado, torna difícil prever qual será o próximo grande impulsionador do ativo.

No podcast Future of Money desta semana, Ricardo Bomfim entrevista André Franco, CEO da Boost Research, para responder a essa e outras questões. Assista ao vídeo acima!

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