BTG vê oportunidade em criptomoeda ‘desconhecida’, saiba qual

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou um novo relatório de “trade idea” em que revela enxergar oportunidade de valorização em uma nova criptomoeda. Recém batizada de SKY, a antiga MKR pode apresentar lucro “acima da média” nos próximos meses.

A criptomoeda do Sky Protocol, protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) apresenta fundamentos e indicadores técnicos para um novo movimento de alta, argumenta o relatório disponível na íntegra no aplicativo da Mynt.

“Sky Protocol se consolidou como um dos principais emissores de stablecoins do mercado, com oferta em circulação próxima de US$ 10 bilhões, tornando o ativo uma das principais referências na economia on-chain”, diz o relatório, assinado pelos analistas Matheus Parizotto, Lucas Costa e Gabriela Sporch, do BTG Pactual.

Potencial em uma criptomoeda ‘desconhecida’

"Sky é um dos maiores e mais antigos protocolos de finanças descentralizadas, mas ainda pouco conhecido pelos investidores em geral. Hoje negocia a múltiplos de lucro bastante atrativos para um protocolo que gera caixa em dólar e realiza recompras recorrentes de tokens, o que abre espaço para uma valorização bem acima da média do mercado nos próximos meses”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt.

Justificativas por trás da recomendação

Para justificar a recomendação, o relatório da Mynt aponta o destaque do Sky Protocol em stablecoins, geração de caixa com lucros anuais próximos de US$ 200 milhões e valuation atrativo. Além disso, do ponto de vista técnico, o relatório afirma que a SKY tem tendência de baixa enfraquecida, pivô de alta no gráfico diário e rompimento de alta como gatilho.

No momento, a SKY é cotada em US$ 0,05472, com queda de 3,8% nos últimos sete dias. Apesar da queda, os analistas da Mynt enxergam que a tendência de baixa desta criptomoeda está enfraquecida:

“A análise de preços mostra que a tendência de baixa perdeu intensidade, dando lugar a um movimento mais lateral com defesa na região de suportes desde outubro de 2024”, dis o relatório.

“O preço se aproxima da média móvel de 50 dias e a superação do topo anterior em US$ 0,06 pode acionar esse pivô de alta, projetando alvos nas regiões de US$ 0,07 e US$ 0,077”, acrescenta o documento.

