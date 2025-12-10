Bitcoin dificilmente repetirá a alta de janeiro, diz executiva

As condições atuais do mercado dificultarão que o bitcoin repita os ganhos do início de 2025 ao entrar em 2026, disse Ophelia Snyder, cofundadora da 21Shares.

“É improvável que os fatores que impulsionam a volatilidade atual se resolvam totalmente no curto prazo”, disse Snyder ao Cointelegraph.

“Uma repetição do desempenho de janeiro dependerá fortemente do sentimento mais amplo do mercado.”

Snyder explicou que janeiro costuma registrar “novos fluxos de entrada” em fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin, à medida que os investidores reequilibram e reposicionam seus portfólios no início do ano.

Queda não tem relação com o setor cripto

Snyder afirmou que ainda é incerto como o bitcoin se comportará em janeiro, dado o baixo nível atual de sentimento positivo no mercado.

O bitcoin atingiu um pico de US$ 109 mil em 9 de janeiro, um dia antes da posse de Donald Trump, quando traders apostavam que seus planos para o setor cripto impulsionariam um rali.

A criptomoeda subiu para sua máxima atual de US$ 125.1 mil em 5 de outubro, mas logo entrou em tendência de baixa após o evento de liquidação de US$ 19 bilhões no mercado cripto em 10 de outubro.

O evento levou muitos participantes do mercado a adotarem uma visão mais cautelosa para o curto prazo, após expectativas inicialmente otimistas para o final do ano.

O Bitcoin está sendo negociado a US$ 92.150 no momento da publicação, com queda de quase 10% nos últimos 30 dias, segundo dados do CoinMarketCap.

No entanto, o cenário atual faz Snyder se sentir mais otimista para o longo prazo.

“Estou mais otimista porque vejo essa correção recente como uma resposta a um sentimento geral de aversão ao risco nas condições de mercado mais amplas, e não a algo específico do setor cripto”, afirmou.

Catalisadores para alta e baixa

Snyder disse que vários fatores podem impulsionar o bitcoin a superar novamente o mercado, incluindo a expansão dos ETFs de cripto em grandes plataformas, o aumento da adoção por governos e a crescente demanda por reservas de valor além do ouro.

Ela acrescentou que os possíveis catalisadores para o desempenho abaixo do esperado incluem um sentimento de aversão ao risco nos mercados financeiros em geral e a força contínua do ouro, que poderia tornar o bitcoin menos atraente para investidores tradicionais.

Outros executivos do setor, no entanto, estão mais otimistas sobre a repetição histórica.

Tom Lee, presidente da BitMine, afirmou recentemente que o bitcoin atingirá uma nova máxima antes do fim de janeiro de 2026.

Desde 2013, o Bitcoin registrou um retorno médio de 3,81% durante o mês de janeiro, segundo dados do CoinGlass.

