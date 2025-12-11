Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Ethereum já atingiu menor preço do ano e tendência é de alta, diz Tom Lee

Presidente do conselho da BitMine anunciou que empresa realizou nova compra da criptomoeda e compartilhou otimismo sobre o ativo

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16h36.

Tudo sobreEthereum
Saiba mais

Apesar de ter batido um novo preço recorde após quatro anos, o ether chega ao final de 2025 enfrentando uma queda intensa e sem sinais positivos no curto prazo. Entretanto, Tom Lee, uma celebridade de Wall Street e líder da empresa Fundstrat, afirma que a criptomoeda já bateu o preço mínimo do ano.

Lee é uma das figuras mais midiáticas do mercado financeiro dos Estados Unidos. Recentemente, ele intensificou sua inserção no mundo cripto ao assumir a presidência do conselho da BitMine. Desde então, a empresa desenvolveu e expandiu uma reserva corporativa de ether.

Em uma entrevista na última quarta-feira, 10, o executivo disse que a BitMine não abandonou os planos para a criptomoeda mesmo com a queda recente. Ele destacou que a companhia segue realizando aquisições do ativo e não pretende encerrar o movimento tão cedo.

"A BitMine acredita que a Ethereum já atingiu o seu preço mínimo. Comparado há duas semanas atrás, a quantidade de unidades de ether que estamos comprando mais que dobrou", pontuou o executivo. Para ele, as compras comprovam o otimismo da empresa para o ativo.

Lee disse ainda que está otimista em relação ao futuro da Ethereum nos próximos 10 a 15 anos, projetando uma adoção significativa da rede blockchain pelo mercado financeiro tradicional. Para o executivo, o projeto deve ter um papel importante no futuro das finanças.

"“O motivo para se animar com o Ethereum é que Wall Street está optando por usar o blockchain para o futuro. Tudo começou com as stablecoins, e foi um grande momento de ‘eureca’ para Wall Street… mas isso é apenas tokenizar um dólar. Agora, Wall Street quer tokenizar tudo", destacou.

A visão de Lee é que a Ethereum deve ser uma das grandes beneficiadas por um avanço da tokenização de ativos ao longo dos próximos anos. Nesse cenário, a tendência seria que a sua criptomoeda também tenha uma valorização expressiva, refletindo uma demanda maior.

Lee também não descarta que o bitcoin e o ether tenham altas expressivas no final deste ano. Mesmo assim, ele revisou em novembro a sua projeção para o bitcoin, abandonando o preço-alvo de US$ 150 mil até o final do ano. Atualmente, o ativo é cotado em torno dos US$ 90 mil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:EthereumCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

BTG vê oportunidade em criptomoeda ‘desconhecida’, saiba qual

Ciclo de 4 anos do bitcoin vai passar por 'disrupção', diz Cathie Wood

24 horas, 7 dias por semana: o futuro inevitável das bolsas de valores?

Corte de juros do Fed pode atrair investimentos para o bitcoin

Mais na Exame

Esporte

Jovem ateia fogo em estádio de time após rebaixamento

Casual

Chefs brasileiros revelam tendências para as ceias de fim de ano

Brasil

Lula diz que vai criar Ministério da Segurança Pública se PEC for aprovada no Congresso

Ciência

Você está cometendo esses erros ao fotografar a Lua — saiba como evitar