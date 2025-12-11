Ethereum já atingiu menor preço do ano e tendência é de alta, diz Tom Lee

Apesar de ter batido um novo preço recorde após quatro anos, o ether chega ao final de 2025 enfrentando uma queda intensa e sem sinais positivos no curto prazo. Entretanto, Tom Lee, uma celebridade de Wall Street e líder da empresa Fundstrat, afirma que a criptomoeda já bateu o preço mínimo do ano.

Lee é uma das figuras mais midiáticas do mercado financeiro dos Estados Unidos. Recentemente, ele intensificou sua inserção no mundo cripto ao assumir a presidência do conselho da BitMine. Desde então, a empresa desenvolveu e expandiu uma reserva corporativa de ether.

Em uma entrevista na última quarta-feira, 10, o executivo disse que a BitMine não abandonou os planos para a criptomoeda mesmo com a queda recente. Ele destacou que a companhia segue realizando aquisições do ativo e não pretende encerrar o movimento tão cedo.

"A BitMine acredita que a Ethereum já atingiu o seu preço mínimo. Comparado há duas semanas atrás, a quantidade de unidades de ether que estamos comprando mais que dobrou", pontuou o executivo. Para ele, as compras comprovam o otimismo da empresa para o ativo.

Lee disse ainda que está otimista em relação ao futuro da Ethereum nos próximos 10 a 15 anos, projetando uma adoção significativa da rede blockchain pelo mercado financeiro tradicional. Para o executivo, o projeto deve ter um papel importante no futuro das finanças.

"“O motivo para se animar com o Ethereum é que Wall Street está optando por usar o blockchain para o futuro. Tudo começou com as stablecoins, e foi um grande momento de ‘eureca’ para Wall Street… mas isso é apenas tokenizar um dólar. Agora, Wall Street quer tokenizar tudo", destacou.

A visão de Lee é que a Ethereum deve ser uma das grandes beneficiadas por um avanço da tokenização de ativos ao longo dos próximos anos. Nesse cenário, a tendência seria que a sua criptomoeda também tenha uma valorização expressiva, refletindo uma demanda maior.

Lee também não descarta que o bitcoin e o ether tenham altas expressivas no final deste ano. Mesmo assim, ele revisou em novembro a sua projeção para o bitcoin, abandonando o preço-alvo de US$ 150 mil até o final do ano. Atualmente, o ativo é cotado em torno dos US$ 90 mil.

