BTG avalia que mercado "precificou demais" promessas de Trump: criptos caem após discurso de posse

O mercado de criptomoedas passou por “altos e baixos” na última segunda-feira, 20, data da cerimônia de posse de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos. Após uma série de promessas de campanha do autointitulado “criptopresidente”, especialistas e investidores se decepcionaram quando Trump não citou as criptomoedas em seu discurso de posse ou assinou decretos relacionados ao setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.468, com queda de quase 3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo bateu um novo recorde de preço na manhã da última segunda-feira, 20, em US$ 109.114. No entanto, chegou a despencar para US$ 100.103.

“O mercado precificou demais, jogando o bitcoin acima de US$ 109 mil. No fim do dia, o Trump não cumpriu nenhuma das expectativas por um anúncio de reserva estratégica de bitcoin, assinatura de ordens executivas relacionadas ou alguma menção a cripto no discurso. Por isso o mercado acabou devolvendo boa parte dessa alta, levando o bitcoin para os US$ 100 mil. Agora o ativo sinalizou recuperação e acredito que possa continuar sendo negociado nessa faixa de preço por um tempo”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual durante o programa Morning Call Crypto.

Ainda que não tenha mencionado as criptos na última segunda-feira, 20, a expectativa é de que o novo presidente assine decretos e aplique uma regulação mais favorável ao setor cripto durante seu mandato.

“Se a regulação acontecer da forma como estão moldando nos Estados Unidos, o mercado vai bombar, porque vai dar muito mais segurança para os investidores. O fluxo de entrada de capital em cripto vai ser algo que a gente nunca viu na história e acho que isso está bem pouco precificado”, disse Lucas Josa, no programa disponível na íntegra no YouTube.

De acordo com Lucas Josa, o bitcoin ainda pode voltar a subir para uma nova máxima em US$ 110 mil:

“Caso o cenário continue positivo, o bitcoin pode chegar com certa tranquilidade aos US$ 110 mil nos próximos dias ou semanas”, acrescentou.

