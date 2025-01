Quem é J.D. Vance, novo vice-presidente dos Estados Unidos

James David Vance, mais conhecido como J.D. Vance, foi empossado como vice-presidente dos Estados Unidos ontem, 20, compondo a chapa republicana liderada por Donald Trump. Aos 39 anos, Vance alcança o cargo após apenas três anos de experiência na política nacional, quando foi eleito senador por Ohio em 2022 com 53% dos votos.

Ex-oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, Vance serviu no Iraque antes de se formar em Ciência Política e Filosofia pela Universidade Estadual de Ohio e em Direito pela Universidade Yale, onde se destacou como editor do The Yale Law Journal.

Ele também ganhou notoriedade por sua autobiografia Hillbilly Elegy (Era uma vez um sonho), que descreve sua infância em meio à pobreza e ao vício em drogas em uma comunidade operária no Cinturão da Ferrugem. O livro, que virou filme da Netflix em 2020, projetou Vance como uma voz influente na classe operária americana.

Apesar de seu passado crítico ao trumpismo, quando chegou a comparar Donald Trump a Hitler e a descrever o movimento como "ópio das massas", Vance mudou radicalmente sua postura em 2018, se tornando um de seus defensores mais leais. Esse realinhamento culminou em sua escolha como vice-presidente em julho de 2024, vista como uma estratégia para consolidar a base conservadora e atrair eleitores mais jovens.

Papel de Vance no novo governo

Embora sua trajetória seja marcada por polêmicas, como o apoio a uma lei federal contra o aborto e declarações questionando a certificação da vitória de Joe Biden em 2020, Vance se apresenta como herdeiro político de Trump. Ele já declarou que, diferentemente do ex-vice-presidente Mike Pence, teria seguido as orientações de Trump durante os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores invadiram o Capitólio.

Além de sua lealdade ao ex-presidente, Vance traz para o governo sua experiência como advogado e investidor no Vale do Silício. Ele deve desempenhar um papel-chave na articulação com o Congresso, onde seus vínculos com a base conservadora podem ser decisivos para a aprovação de pautas polêmicas.

Com o cargo de vice-presidente, J.D. Vance emerge como possível sucessor de Trump, dada a proibição constitucional de um terceiro mandato para o presidente. Ele já é visto como um dos nomes mais influentes do Partido Republicano.