BNB dispara, supera XRP e USDT e chega à posição de 3ª maior criptomoeda do mundo

A BNB se tornou nesta terça-feira, 7, a terceira criptomoeda mais valiosa do mundo. O ativo disparou neste início de outubro, cravou um novo recorde de preço e superou ativos como o XRP e a USDT, entrando na lista das 3 moedas digitais com maior valor de mercado do mundo cripto.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a BNB acumula alta de 7% nas últimas 24 horas, cotada em US$ 1.304, sua nova máxima histórica de preço. No acumulado dos últimos sete dias, a valorização é ainda maior, de 29,5%. Com isso, o ativo atingiu uma capitalização de mercado de US$ 181,8 bilhões.

O XRP ocupava a terceira posição entre as criptomoedas mais valiosas do mercado desde dezembro de 2024, quando teve uma forte valorização apoiada na vitória do presidente Donald Trump nas eleições presidenciais do ano passado. À época, o ativo superou a Solana e a USDT até chegar ao top3 do setor.

A movimentação deixou a BNB na sexta posição, mas o cenário acabaria mudando nos meses seguintes. Em julho deste ano, o ativo bateu o seu primeiro recorde de preço, na casa dos US$ 800, e superou a Solana, assumindo a quinta posição entre as criptos mais valiosas do mundo. E o movimento de alta continuou desde então.

Na semana passada, a criptomoeda já havia batido um novo recorde de preço, mas a valorização ainda não foi suficiente para fazer o ativo superar a USDT - que ocupava a quarta colocação - e o XRP - que estava na terceira posição. Agora, a nova alta observada nos últimos dias fez o ativo superar os outros projetos.

Por que a BNB está subindo?

Para analistas, a valorização da BNB ao longo deste ano reflete um esforço do blockchain para atrair mais usuários e projetos, aumentando a atividade na rede e o uso e demanda da criptomoeda. Uma das principais mudanças foi a decisão de reduzir as taxas de operações atualmente pagas pelos usuários.

O movimento surtiu efeito. As transações diárias na rede saltaram de um milhão para 10 milhões desde 2024. Além disso, o total de stablecoins emitidas no blockchain ronda os US$ 2 bilhões atualmente, um crescimento de 17% em relação às duas semanas anteriores.

O ativo também tem se beneficiado de uma demanda institucional crescente, com a criação de reservas corporativas de BNB por empresas. Há, ainda, a expectativa de que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) vai aprovar em breve o lançamento de ETFs da cripto.