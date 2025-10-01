ETFs de Solana, XRP e litecoin têm 100% de chance de aprovação nos EUA, diz Bloomberg

A Bloomberg atualizou recentemente a sua projeção para a aprovação de ETFs de diversas criptomoedas nos Estados Unidos. Agora, a empresa acredita que há 100% de chance de liberação do lançamento de fundos de investimento em ativos como a Solana e o XRP.

A informação foi compartilhada por Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, nas redes sociais. Honestamente, as chances de aprovação realmente são de 100% agora", disse. Na última projeção divulgada, as chances de aprovação variavam entre 90% e 95%.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

A grande novidade que levou à mudança na previsão foi uma decisão da própria SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) de alterar o processo de análise dos fundos. A avaliação do mercado é que as alterações acabam facilitando a aprovação dos pedidos.

Balchunas ressaltou que a aprovação dos ETFs de Solana especificamente pode "acontecer a qualquer dia". Inicialmente, o regulador tinha um prazo limite para avaliar ETFs de litecoin, Solana e XRP até 2 de outubro, 10 de outubro e 17 de outubro, respectivamente.

Com a mudança, as datas caíram, e a SEC pode anunciar as aprovações a qualquer momento. As chances de aprovação de ETFs de dogecoin, cardano, polkadot, hedera e avalanche também são altas, mas a tendência é que as outras três criptomoedas seja liberadas antes.

A própria SEC solicitou que as gestoras com pedidos de lançamento de ETFs retirassem parte da documentação anteriormente exigida, indicando que o material não seria mais analisado. A exigência também foi retirada para pedidos de inclusão de staking em ETFs de ether.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O regulador disse que tem um "bom motivo" para alterar as regras e acelerar a análise dos ETFs de criptomoedas. Com a mudança, o tempo de análise de uma solicitação deve cair de 240 dias para menos de 75. A única exigência é que o ativo do ETF tenha contratos futuros de investimento.

Balchunas destacou que "a última vez em que eles implementaram padrões mais genéricos de listagem de ETFs, os lançamentos triplicaram. Há uma boa chance de ter mais de 100 ETFs de criptomoedas aprovados e lançados nos próximos 12 meses".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok