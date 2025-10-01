Future of Money

ETFs de Solana, XRP e litecoin têm 100% de chance de aprovação nos EUA, diz Bloomberg

Analistas acreditam que regulador dos Estados Unidos deve liberar lançamento de diversos fundos de criptomoedas

SEC: regulador deve aprovar ETFs de diversas criptomoedas (Reprodução/Reprodução)

SEC: regulador deve aprovar ETFs de diversas criptomoedas (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15h31.

A Bloomberg atualizou recentemente a sua projeção para a aprovação de ETFs de diversas criptomoedas nos Estados Unidos. Agora, a empresa acredita que há 100% de chance de liberação do lançamento de fundos de investimento em ativos como a Solana e o XRP.

A informação foi compartilhada por Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, nas redes sociais. Honestamente, as chances de aprovação realmente são de 100% agora", disse. Na última projeção divulgada, as chances de aprovação variavam entre 90% e 95%.

A grande novidade que levou à mudança na previsão foi uma decisão da própria SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) de alterar o processo de análise dos fundos. A avaliação do mercado é que as alterações acabam facilitando a aprovação dos pedidos.

Balchunas ressaltou que a aprovação dos ETFs de Solana especificamente pode "acontecer a qualquer dia". Inicialmente, o regulador tinha um prazo limite para avaliar ETFs de litecoin, Solana e XRP até 2 de outubro, 10 de outubro e 17 de outubro, respectivamente.

Com a mudança, as datas caíram, e a SEC pode anunciar as aprovações a qualquer momento. As chances de aprovação de ETFs de dogecoin, cardano, polkadot, hedera e avalanche também são altas, mas a tendência é que as outras três criptomoedas seja liberadas antes.

A própria SEC solicitou que as gestoras com pedidos de lançamento de ETFs retirassem parte da documentação anteriormente exigida, indicando que o material não seria mais analisado. A exigência também foi retirada para pedidos de inclusão de staking em ETFs de ether.

O regulador disse que tem um "bom motivo" para alterar as regras e acelerar a análise dos ETFs de criptomoedas. Com a mudança, o tempo de análise de uma solicitação deve cair de 240 dias para menos de 75. A única exigência é que o ativo do ETF tenha contratos futuros de investimento.

Balchunas destacou que "a última vez em que eles implementaram padrões mais genéricos de listagem de ETFs, os lançamentos triplicaram. Há uma boa chance de ter mais de 100 ETFs de criptomoedas aprovados e lançados nos próximos 12 meses".

