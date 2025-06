Ações de empresa triplicam de valor após anúncio de criação de reserva com criptomoeda

A Nano Labs, uma empresa chinesa de infraestrutura em blockchain, surpreendeu o mercado nesta semana depois de anunciar a criação de uma reserva inédita de BNB. O caso chamou a atenção porque é o primeiro projeto do tipo envolvendo a criptomoeda, atualmente a quinta maior do mercado.

Até o momento, as principais reservas de criptomoedas no mercado corporativo são de bitcoin. O motivo, segundo as próprias empresas, é o potencial do ativo atuar como uma reserva de valor, um "ouro digital", devido às suas características de escassez e desvinculação a governos.

A Strategy, antiga MicroStrategy, criou a primeira reserva corporativa de bitcoin do mundo e atualmente conta com quase 600 mil unidades do ativo. Desde 2024, porém, o uso da criptomoeda como uma reserva corporativa disparou, refletindo inclusive na valorização das ações de companhia que adotaram a estratégia.

Graças ao movimento e à resposta positiva do mercado, mais empresas criaram reservas corporativas, incluindo de outras criptomoedas. Agora, a Nano Labs decidiu criar uma reserva específica de BNB, que não conta com as mesmas características do bitcoin para reserva.

Segundo a companhia, a ideia é adquirir entre 5% e 10% de toda a oferta em circulação da BNB, o que implicaria compras de US$ 4,7 bilhões a US$ 9,4 bilhões, considerando a cotação atual do ativo. No curso prazo, a ideia é investir US$ 1 bilhão para comprar unidades.

Logo após o anúncio, as ações da empresa negociadas na Ásia tiveram uma intensa valorização. O papel chegou a triplicar de valor, saltando de US$ 10 para US$ 30 logo na abertura do mercado. No final do dia de negociação, as ações fecharam cotadas em US$ 14,85, com valorização final de mais de 65%.

A Nano Labs disse que vai iniciar os investimentos com uma compra de US$ 500 milhões em BNB. Os fundos para a operação serão obtidos por meio da oferta de notas promissórias convertidas. A empresa disse que "diversos investidores" já demonstraram interesse na operação.

Além da BNB, empresas já anunciaram a criação de reservas corporativas de Solana, XRP e ether. Entretanto, nenhum dos ativos conta com as mesmas características do bitcoin, o que torna a criação de reservas com essas criptomoedas um movimento mais arriscado.

