Criptomoeda BNB salta 8% e bate novo recorde de preço após mudança no projeto

A criptomoeda BNB atingiu nesta sexta-feira, 3, um novo preço recorde. O ativo opera em alta, com valorização acumulada de mais de 8% nas últimas 24 horas, e intensificou o seu movimento de alta após o projeto anunciar uma redução na taxa cobrada dos usuários em operações.

Os responsáveis pelo blockchain BNB Chain anunciaram uma redução nas taxas de transação na rede para US$ 0,005. O objetivo é dar mais competitividade ao projeto e atrair usuários e desenvolvedores, impulsionando a atividade no blockchain e o uso da criptomoeda.

A medida dá ao blockchain uma das taxas de transação mais baratas em todo o mercado, com vantagem em relação a outras grandes redes em termos de usuários e projetos. E o movimento agressivo parece ter agradado o mercado, que intensificou investimentos na BNB.

A valorização acelerada da criptomoeda resultou em uma onda de liquidações de derivativos envolvendo o preço futuro do ativo. Ao menos US$ 7,7 milhões foram liquidados em posições do tipo short, que projetam uma desvalorização em relação ao preço no momento em que o contrato é firmado.

Analistas não descartam que o BNB enfrente uma queda nos próximos dias, em um movimento natural de realização de lucros e estabilização em um preço de equilíbrio. Entretanto, a visão é que o projeto tem se posicionado para continuar valorizando no futuro.

Dados de usuários e atividade mensal do blockchain indicam um crescimento significativo em 2025, com as transações diárias saltando de um milhão para 10 milhões desde 2024. A rede tem realizado uma série de atualizações para aumentar a sua atratividade.

Um dos novos focos da rede é a atração de projetos de stablecoins, que têm tido um forte crescimento neste ano. O total de stablecoins emitidas no blockchain ronda os US$ 2 bilhões atualmente, um crescimento de 17% em relação às duas semanas anteriores.

O ativo também tem se beneficiado de uma demanda institucional crescente, com a criação de reservas corporativas de BNB por empresas. Há, ainda, a expectativa de que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) vai aprovar em breve o lançamento de ETFs da cripto.

