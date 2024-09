Bandidos usaram facão e Toblerone para roubar bitcoin

Promotores escoceses apreenderam e converteram 23,5 bitcoin em dinheiro após um assalto em 2020, no qual três homens armados com um facão e uma barra de chocolate Toblerone invadiram uma casa perto de Glasgow.

O caso — inicialmente julgado no ano passado — “foi o primeiro assalto na Escócia a envolver o rastreamento de criptomoeda roubada”, disse o Detetive Inspetor Craig Potter, da unidade de Investigações Cibernéticas da Polícia da Escócia.

Em uma primeira vez para o país, os promotores usaram a legislação de produtos do crime para apreender e converter o vitcoin roubado no assalto de março de 2020 em dinheiro, informou a BBC News em 2 de setembro.

Arma: Toblerone

O tribunal ouviu no ano passado que três homens realizaram a invasão domiciliar na cidade de Blantyre, a sudeste de Glasgow, e um deles repetidamente bateu em uma mulher na propriedade com uma barra personalizada de Toblerone e a jogou em um quarto.

A vítima, cujo nome não foi divulgado por razões legais, testemunhou que acordou e encontrou um homem em pé sobre ele com um facão antes de ser forçada a transferir bitcoin.

O homem que bateu na mulher então fez um “gesto de cortar a garganta” com a barra de Toblerone ensanguentada antes de todos os três fugirem.

“Tem sido um caso incomum desde o início”, disse o advogado de Rennie, Marco Guarino.

Advogados no Tribunal Superior de Edimburgo concordaram em 3 de setembro que os 23,5 BTC poderiam ser convertidos em dinheiro para um total de US$ 144.017 (109.601 libras esterlinas).

O valor é cerca de 10% do valor atual de 23,5 BTC, mas está em linha com o momento do assalto, quando o bitcoin estava sendo negociado a cerca de US$ 5.400.

O bitcoin foi apreendido de John Ross Rennie, que foi condenado por possuir o bitcoin roubado em novembro.

Os promotores identificaram Rennie como o “cérebro técnico” do assalto. Rennie nega ter participado do crime, dizendo que um parente “assustador” o forçou a depositar o bitcoin em uma conta de exchange.

No entanto, o juiz do Tribunal Superior de Edimburgo, Lord Scott, disse que seu papel — dando instruções sobre como transferir o bitcoin — “foi fundamental” no roubo e deu a Rennie 150 horas de trabalho não remunerado e uma ordem de supervisão de seis meses como parte de sua condenação.

