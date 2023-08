Blockchain da criptomoeda Shiba Inu é relançado após problemas técnicos

Os responsáveis pela criptomoeda meme Shiba Inu relançaram no mercado nesta segunda-feira, 28, a Shibarium, rede blockchain própria do projeto que chegou a ficar paralisada após o fracasso do seu primeiro lançamento, em 18 de agosto. Agora, os desenvolvedores prometem que os problemas foram resolvidos.

O principal problema enfrentado pela rede foi o processamento de movimentações de usuários, com alguns inclusive alegando que seus ativos tinham desaparecido após tentarem realizar transações. À época, os desenvolvedores garantiram que todos os fundos investidos estavam seguros.

Um dos desenvolvedores do projeto, com o nome Shytoshi Kusama, afirmou que "nós erramos feio", e que a rede estava com dificuldade para recuperar parte dos ethers que estavam sendo transferidos de outros blockchains. Com isso, a rede foi paralisada e atualizações foram realizadas.

Segundo o desenvolvedor-chefe da Shiba Inu, medidas foram implementadas para evitar novos problemas de sobrecarga. A rede usa a criptomoeda como meio de pagamento de taxas das transações e busca fomentar a criação de um ecossistema de projetos ligados ao ativo.

Na época de testes do blockchain, a rede chegou a ter cerca de 22 milhões de transações realizadas em quatro meses. Por isso, o mercado ficou ansioso para o lançamento oficial da iniciativa, antecipando um grande volume e interesse de usuários, o que ajudaria a valorizar a criptomoeda.

Mudanças na Shiba Inu

Entretanto, os problemas no lançamento desagradaram investidores. A Shiba Inu chegou a cair mais de 15%. Já nesta segunda-feira, 28, após o lançamento, a criptomoeda registra uma alta de 1,6%, mas ainda distante de conseguir se recuperar por completo das perdas.

Os desenvolvedores disseram que os problemas ocorreram devido a um "nível de tráfego inesperado até para os nossos padrões", o que resultou em um volume de operações que o blockchain não conseguiu suportar. Agora, eles afirmam que as atualizações realizadas resolveram o problema.

Eles dizem que a rede conta afora com "um novo sistema de monitoramento e medidas de salvaguarda adicionais" para evitar novos problemas e atrasos em caso de um "novo nível imenso de tráfego" como o registrado no primeiro lançamento. Até o momento, a rede parece estar operando normalmente.

