Mercado de NFTs "colapsou" e tendência de baixa deve continuar, diz relatório

O mercado de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) teve um "colapso" nos últimos 30 dias, especialmente as coleções consideradas mais caras e populares, apontou a casa de análises Nansen em uma série de publicações. Edward Wilson, porta-voz da Nansen, avalia ainda que a tendência de baixa do setor deve continuar nas próximas semanas para as grandes coleções.

Um NFT é considerado "blue chip" pelo seu considerável reconhecimento no mercado, seu preço alto e boa liquidez em comparação ao restante do mercado. Mesmo durante as fases de instabilidade no mercado de criptomoedas, essas coleções costumam se manter sólidas.

Porém, este não foi o caso nos últimos 30 dias. Conforme salientado pela Nansen, algumas coleções de NFTs bem estabelecidas no mercado tiveram quedas superiores a 25% em seu preço mínimo. A Nansen ressalta, no entanto, que algumas coleções conseguiram prosperar mesmo durante a má-fase das blue chips.

O preço mínimo da coleção Milady, que disparou em maio após uma publicação de Elon Musk sobre um de seus NFTs, exibiu um crescimento de 66% nos últimos 30 dias. Os Sproto Gremlins também cresceram no mesmo período, com seu preço mínimo saltando 262%. A casa de análises aponta que essa é a coleção favorita dos investidores da criptomoeda meme HarryPotterObamaSonic10Inu.

Já na lista de endereços com os maiores lucros, cinco carteiras estão entre os 20 endereços que mais lucraram no último mês. A Nansen destaca que todos os cinco endereços já venderam seus NFTs da coleção Sproto Gremlins.

Origem da queda?

No fim de junho, a Chiru Labs, equipe por trás da coleção Azuki, lançou um novo conjunto de NFTs chamado de Elementals. Apenas detentores dos NFTs originais da coleção Azuki e da coleção BEANZ puderam adquirir os Elementals antecipadamente, mediante um depósito de 2 ethers.

A coleção esgotou em poucos minutos, até que investidores notaram semelhanças entre as artes da coleção original da Azuki e os Elementals. Em 24 horas, o preço mínimo dos NFTs da coleção Azuki exibiram quedas de até 30%, e alguns analistas ligaram o episódio à queda generalizada de outras coleções blue chip. Edward Wilson, da Nansen, conta ao Cointelegraph Brasil que é difícil dizer se os dois episódios guardam relações.

“Muitas coleções viram seus preços mínimos despencarem em mais de 90%, fazendo com que seus investidores perdessem uma quantia significativa de dinheiro. Grandes coleções, como o Bored Ape Yacht Club, não são imunes a essas condições, embora sejam afetadas em uma proporção menor”, afirma Wilson.

O porta-voz da Nansen acrescenta que o setor de NFTs como um todo está passando por uma fase de baixa. “Com a entrada de menos participantes novos no mercado, e membros do mercado voltando a níveis vistos em dezembro de 2021, essa tendência de baixa que afeta todo o mercado de NFTs provavelmente durará mais tempo, com investidores buscando formas de liquidar seus tokens”, conclui.

