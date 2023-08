Shiba Inu despenca mais de 15% após problemas em lançamento de blockchain

A criptomoeda meme Shiba Inu, uma das maiores e mais famosas do mercado, ganhou na última quarta-feira, 16, um blockchain próprio de segunda camada, o Shibarium. Entretanto, o lançamento da rede, promovido ao longo dos últimos meses, acabou sendo um fracasso: após uma série de problemas técnicos, o ativo despencou e perdeu investidores.

Até o momento, não se sabe ao certo as causas ou a extensão dos problemas técnicos na rede. Diversos usuários foram às redes sociais reclamar da iniciativa, alegando problemas como incapacidade de processamento de transações, ativos que eram transferidos mas não chegavam ao destinatário e problemas envolvendo o acesso ao blockchain.

Um usuário do X chamado ZachXBT, conhecido por ser um investigador de crimes no mundo blockchain, destacou que os responsáveis pela rede "erraram feio". Ele avaliou que o projeto possui "um explorador de blocos horrível" e que o lançamento foi "preguiçoso".

Um dos desenvolvedores do projeto, com o nome Shytoshi Kusama, afirmou que "nós erramos feio", e que a rede estava com dificuldade para recuperar parte dos ethers que estavam sendo transferidos de outros blockchains. Horas depois, porém, os responsáveis afirmaram que os fundos dos usuários "estão seguros".

Os desenvolvedores disseram que os problemas ocorreram devido a um "nível de tráfego inesperado até para os nossos padrões", o que resultou em um volume de operações que o blockchain não conseguiu suportar. Agora, eles pretendem realizar atualizações para resolver o problema.

Good morning, #SHIBARMY Have you caught up with our latest Shibarium update on our blog? If not, here’s your chance: https://t.co/l1fIZfMrf8 #Shibarium — Shib (@Shibtoken) August 18, 2023

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Queda da Shiba Inu

Mas o dano reputacional para a Shibarium e a Shiba Inu já ocorreu. Dados do CoinGecko apontam que a criptomoeda meme acumula uma queda de 17,7% nas últimas 24 horas, também prejudicada pelo cenário negativo no mercado cripto como um todo.

O Shibarium foi desenvolvido para ser o lar do "ecossistema" da Shiba Inu, abrangendo outras criptomoedas meme e demais projetos ligados à cripto. A Shiba Inu surgiu a partir dos memes ligados ao Doge, um cachorro da raça Shiba Inu que também deu origem ao ativo dogecoin.

Atualmente, a Shiba Inu é a 14ª maior cripto do mercado em termos de valor de mercado. Com o blockchain, ela busca se afastar da imagem atrelada a diversas criptomoedas meme em torno da falta de valor intrínseco e de projetos que usam o ativo. O começo desse movimento, porém, ficou bastante aquém do ideal.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok